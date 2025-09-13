Faridabad News : आपदा मे बाढ़ पीड़ितों की मदद कर मिसाल बने सूरजपाल भूरा

Faridabad News(आज समाज) तिगांव। हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित करीब 27 गांवों के लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। बाढ़ के दौरान जहां प्रशासन ने अपनी ओर से राहत कार्य किए, वहीं फरीदाबाद सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सूरजपाल उफऱ् भूरा ने चांदपुर गांव मे अपने निजी खर्चे से बाढ़ पीडि़तों के लिए भोजन, दवाइयां, भजन-कीर्तन व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाईं।

शेल्टर होम में ठहरे सभी बाढ़ प्रभावित लोग अब अपने घरों को लौट रहे हैं। जाते समय मजदूरों और ग्रामीणों ने सरपंच सूरजपाल व भूरा का धन्यवाद किया और उन्हें मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया कि उनका विकास दिन-रात दोगुना हो।

एक भी रुपया सरकारी खजाने से नहीं लिया गया

सरपंच सूरजपाल ने कहा कि इस मदद में जो भी खर्च हुआ है, उसमें एक भी रुपया सरकारी खजाने से नहीं लिया गया। उन्होंने इसे अपना सामाजिक फर्ज मानते हुए जरूरतमंदों की सहायता की। यह उदाहरण एक बार फिर साबित करता है कि मुश्किल समय में समाज के लोग जब आगे आते हैं, तो हर आपदा को पार किया जा सकता है।

यह भी पढ़े : Faridabad News : सामाजिक सहयोग संस्थाओं का प्रमुख चरित्र होता है : राजेश नागर