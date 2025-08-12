Faridabad News : बिना चीरे के ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन

फरीदाबाद में पहली बार नई तकनीक से किया गया ऑपरेशन

Faridabad News ((आज समाज) ग्रेटर फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-86 स्थित एकॉर्ड सुपरस्पेशलिटी अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग डायरेक्टर डॉ. विक्रम दुआ और रवि शंकर की टीम ने ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित मरीज का नाक के जरिये एक्सटेंडेड नेजल एंडोस्कोपी तकनीक से सफल ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में तीन घंटे से अधिक समय लगा। ऑपरेशन के बाद मरीज अब स्वस्थ है।

इस सफल सर्जरी के लिए अस्पताल चेयरमैन डॉ. जितेंद्र कुमार ने टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा एकॉर्ड अस्पताल भविष्य इस तरह और भी जटिल ऑपरेशन करता रहेगा। ईराक निवासी 62 वर्षीय महिला कई वर्षों से सिरदर्द और आँखों की रोशनी कम होने की समस्या से जूझ रही थी। इस सर्जरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऑपरेशन के बाद चेहरे या सिर पर कोई निशान नहीं पड़ता, दर्द बहुत कम होता है और मरीज तेजी से सामान्य जीवन में लौट सकता है।

मरीज की आंखों की रोशनी भी पूरी तरह लौट आई

ऑपरेशन के बाद मरीज की आंखों की रोशनी भी पूरी तरह लौट आई। अस्पताल न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉ. रोहित गुप्ता ने कहा कि इस उपलब्धि ने एकॉर्ड अस्पताल को न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक और बेहतर इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचा दिया है। ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों को विश्वस्तरीय इलाज उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गनाइजेशन की ओर से सात बार अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है।

