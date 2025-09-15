Faridabad News : बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई : सुमन राणा

बाल मंच कार्यक्रम में बच्चों को अधिकारों और कर्तव्यों की दी जानकारी

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पंचकूला की सदस्य सुमन राणा ने राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय, एनआईटी-03 में आयोजित बाल मंच कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या रजनी के प्रयासों से कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई से प्रदीप कुमार ने हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पंचकूला की सदस्य सुमन राणा का स्वागत किया। राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय, एनआईटी-03 की प्रधानाचार्या रजनी, उप-जिला शिक्षा अधिकारी मनोज मित्तल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी गरिमा तथा खंड शिक्षा अधिकारी धीरज के साथ मिलकर मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिवादन किया।

बच्चों को उनके अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पंचकूला की सदस्य श्रीमती सुमन राणा ने बच्चों को उनके अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी गरिमा ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के प्रति यौन शोषण के अपराध प्राय: जागरूकता की कमी के कारण बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के यौन शोषण की शिकायत बच्चे सीधे डायल 112 पर अथवा बाल कल्याण समिति, बाल भवन, बस स्टैंड एनआईटी फरीदाबाद में दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम की जानकारी साझा की।

जिला बाल कल्याण समिति, बाल भवन फरीदाबाद के चेयरपर्सन पाल करहाना ने बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी बच्चे के अधिकारों का शोषण या उल्लंघन होता है तो इसकी तुरंत सूचना संबंधित प्राधिकरण को अवश्य दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उप-जिला शिक्षा अधिकारी मनोज मित्तल ने बच्चों को अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

सोशल मीडिया पर अनजान लोगों को फॉलो या मित्रता न करें

उन्होंने कहा कि यदि पढ़ाई के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो छात्र-छात्राएं निसंकोच अपने प्राचार्य या शिक्षा विभाग से संपर्क कर शिकायत अथवा सुझाव साझा कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यकर्ता प्रदीप कुमार ने बच्चों को तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों को फॉलो या मित्रता न करें, अज्ञात लिंक और वीडियो कॉल स्वीकार न करें तथा किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। कार्यक्रम का प्रबंधन सहयोग नव सृष्टि संस्था फरीदाबाद एवं शक्ति वाहिनी संस्था नई दिल्ली ने किया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की प्रिंसिपल रजनी व स्टाफ ने सभी उपस्थित गणमान्य लोगों का धन्यवाद किया।

