Faridabad News : राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम 14 अगस्त को

फरीदाबाद उपायुक्त विक्रम सिंह व्यवस्थाओं की फील्ड पर जाकर गहन जांच करते हुए।
  • सीएम नायब सिंह सैनी होंगे मुख्य अतिथि, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। हरियाणा सरकार द्वारा आगामी 14 अगस्त 2025 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन फरीदाबाद में किया जाएगा। बिगड़ते मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के स्थान में बदलाव किया गया है। अब यह कार्यक्रम सेक्टर-12 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की पार्किंग में आयोजित होगा, जो टाउन पार्क-1 के गेट नंबर 1 के सामने स्थित है।
रविवार को उपायुक्त विक्रम सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सभी तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया।

उन्होंने मंच, पंडाल, बैठक व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सुरक्षा, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और यातायात प्रबंधन जैसी व्यवस्था का विस्तृत रूप से जायजा लिया। डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की भव्यता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कार्य समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं।

मानकों की भी अत्यंत सावधानीपूर्वक और विस्तृत समीक्षा की गई

उन्होंने कहा कि आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्था व्यवस्थित रहें। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों की भी अत्यंत सावधानीपूर्वक और विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त के निर्देश पर पुलिस, यातायात, स्वास्थ्य, अग्निशमन, बिजली, आपदा प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी स्थल पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने अपने-अपने दायित्वों के अंतर्गत सभी व्यवस्थाओं की फील्ड पर जाकर गहन जांच की।

पुलिस एवं यातायात विभाग ने आगंतुकों के प्रवेश और निकास मार्ग, वीआईपी मूवमेंट, पार्किंग व्यवस्था तथा ट्रैफिक डायवर्जन की रूपरेखा का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन चिकित्सा सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित की। अग्निशमन विभाग ने आग से संबंधित किसी भी संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपकरणों, फायर टेंडरों और तैनाती बिंदुओं का निरीक्षण किया।

उद्देश्य 1947 में हुए भारत विभाजन के दौरान झेली गई त्रासदी को याद करना

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य 1947 में हुए भारत विभाजन के दौरान झेली गई त्रासदी को याद करना, प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करना और युवा पीढ़ी को उस दौर के इतिहास एवं परिस्थितियों से अवगत कराना है। साथ ही यह अवसर समाज में एकता, भाईचारे और सामूहिक प्रगति के संकल्प को सुदृढ़ करने का भी है।

इस मौके पर फरीदाबाद भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान, एसडीएम बडख़ल त्रिलोक चंद, एसडीएम बललभगढ़ मयंक भारद्वाज, डीसीपी उषा, एस्टेट ऑफिसर एचएसवीपी नवीन कुमार, जी.एम. रोडवेज शिखा अंतिल सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

