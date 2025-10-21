Faridabad News : सिद्धपीठ हनुमान मंदिर द्वारा गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर मार्किट नं. 1 के परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा को लेकर तैयारियाँ जोर-शोर से शुरू कर दी गई हैं। मंदिर समिति के पदाधिकारियों और भक्तों ने सफाई, सजावट और प्रसाद वितरण की व्यवस्था पर काम प्रारंभ कर दिया है। जानकारी देते हुए मंदिर के प्रधान डॉ. राजेश भाटिया ने बताया कि इस बार पूजा व् अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया है और श्रीकृष्ण और गोवेर्धन जी के स्वरूप जोकि गाय के गोबर से तैयार किये जाते हैं।

मंदिर के सदस्यों व् सेवादारों में उत्साह का माहौल

जिसको लडिय़ों, मोमबत्तियों व् दीपों के द्वारा सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन पूजा में भाग लें व पुण्य के भागी बने। मंदिर के सदस्यों व् सेवादारों में उत्साह का माहौल है, और मंदिर परिसर को रोशनी एवं फूलों से सजाने का कार्य तेजी से चल रहा है।

इस मौके पर डॉ. राजेश भाटिया के साथ मंदिर के चेयरमैन बंसी लाल कुकरेजा, मंदिर के उप-प्रधान सोमनाथ ग्रोवर, आई एस जैन, अमर बजाज, सरदार अमरजीत सिंह भाटिया, प्रेम बब्बर, गगन अरोड़ा, सचिन भाटिया, अमित नरूला, पंकज अरोड़ा, रिंकल भाटिया, भरत कपूर, रविंदर गुलाटी, आशीष भाटिया व् अन्य सदस्य शामिल रहे।

