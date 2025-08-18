Faridabad News : सात दिवसीय पुस्तकालय विज्ञान कार्यशाला का आयोजन

कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. संजीव गुप्ता कार्यशाला को संबोधित करते हुए।

Faridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में प्रधान देवेंद्र कुमार गुप्ता, महासचिव श्री दिनेश गुप्ता एवं कार्यकाल प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन में लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान विभाग द्वारा सात दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

गौरतलब है कि इस कार्यशाला में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विषय पर 18-23 अगस्त तक आमंत्रित विषय विशेषज्ञ महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक वर्ग को परिवर्तनात्मक बिंदुओं पर जानकारी प्रदान करेंगे। महाविधालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. संजीव गुप्ता ने कार्यशाला के विषय की वर्तमान समय में महता के बारे में प्रकाश डाला।

आगामी सत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी

कार्यशाला के प्रथम दिन डॉ. आकाश कुमार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने शुभारंभ सत्र में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार साझा किए। कार्यशाला के संयोजक डॉ. रामचंद्र ने आगामी सत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और मुख्य वक्ता व प्रतिभागियों का धन्यवाद प्रेषित किया।

