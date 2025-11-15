Women’s Cricket Faridabad : रोमांचक टक्कर के बाद साधना सदन का ट्रॉफी पर कब्जा

खिलाडिय़ों ने अपने कौशल का दिया शानदार परिचय

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। सेक्टर 91 स्थित दीक्षा पब्लिक स्कूल में चल रहे वार्षिक खेल महोत्सव का समापन हुआ। खेल पखवाड़े के अंतिम दिन न केवल रोमांचक और फाइनल मुकाबले हुए। बल्कि विद्यार्थियों में अनुशासन और खेल भावना का अद्भुत प्रदर्शन भी देखने को मिला। वालीबॉल, क्रिकेट (पुरुष वर्ग) व कबड्डी प्रतियोगिता में जीत दर्ज करते हुए अर्पणा सदन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर ओवरऑल चैंपियन की ट्रॉफी अपने नाम दर्ज की। फाइनल मुकाबले में खिलाडिय़ों ने अपने कौशल का शानदार परिचय दिया।

पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी अति आवश्यक

महिला क्रिकेट के फाइनल में रोमांचक टक्कर के बाद साधना सदन ने कर्मणा सदन को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। जबकि खो-खो में सद्भावना सदन ने विजय रहा। समारोह के मुख्य अतिथि मॉडर्न पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सोहन लाल गुप्ता व विशिष्ट अतिथि भास्कर गुप्ता ने छात्रों को पुरस्कृत किया। श्री गुप्ता ने कहा कि जिस तरह शारीरिक व्यायाम मजबूत बनाता है, उसी तरह पढ़ाई मानसिक रूप से मजबूत देती है।

इसलिए पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी अति आवश्यक है। खेल और पढ़ाई का लगातार अभ्यास करते रहें। खेल एक शारीरिक व्यायाम है, जो विद्यार्थी की दिनचर्या को संतुलित बनाती है। स्कूल के चेयरमैन ओमप्रकाश रैक्सवाल, गीता रैक्सवाल, प्रधानाचार्या कविता शर्मा और एजुकेशन एडवाइजर मीना ठुकराल ने विद्यार्थियों के लग्न, मेहनत व शानदार प्रदर्शन की सराहना की।

