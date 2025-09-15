Faridabad News : आईआईसी के अंतर्गत प्रबंधन विभाग की औद्योगिक यात्रा पर रिपोर्ट

Faridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज के संस्थान नवाचार परिषद के तत्वावधान में प्रबंधन विभाग द्वारा एग्रो मैच इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का औद्योगिक दौरा आयोजित किया गया। इस दौरे का उद्देश्य छात्रों को औद्योगिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना और उन्हें वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों की गहरी समझ देना था।

इस औद्योगिक यात्रा में एमबीए और बीबीए कार्यक्रमों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उनके साथ विभाग की संकाय सदस्य डॉली मंगला (आईआईसी संयोजक) और डॉ. दीपमाला (स्टार्ट-अप कोऑर्डिनेटर) भी मौजूद रहीं।

यह दौरा चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता, महामंत्री दिनेश गुप्ता, प्राचार्य डॉ. संजीव गुप्ता और विंग-प इंचार्ज डॉ. सचिन गर्ग के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। पूरे कार्यक्रम का सफल समन्वय डॉ. शिल्पा गोयल (आईआईसी उपाध्यक्ष) द्वारा किया गया। जिससे यह यात्रा सुचारु और प्रभावी रूप से संपन्न हुई।

प्लांट की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया

दौरे के दौरान हरि भूषण तिवारी (टेक्निकल हेड) और सुश्री ंजली (सेल्स हेड) ने छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया और प्लांट की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, प्रयुक्त तकनीक और विपणन रणनीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही, छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देकर सत्र को रोचक और इंटरैक्टिव बनाया। यह औद्योगिक यात्रा छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का अवसर साबित हुई।

इसने उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों से जुड़ने का मौका दिया। साथ ही, इस अनुभव ने छात्रों को नवाचारपूर्ण सोच अपनाने और उद्यमशीलता की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया। जिससे वे भविष्य की व्यावसायिक चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें।

यह भी पढ़े : Faridabad News : कोई व्यक्ति नहीं रखता है अपने पुत्रों का नाम नारद और विभीषण : लक्ष्मी नारायण