Faridabad News : रामलीला मंचन : विभिन्न कला समूह पूर्वाभ्यास जुटे

भगवान राम के पूर्वज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर आधारित नाटक का पूर्वाभ्यास करते हुए।

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। शहर में इन दिनों रामलीला मंचन के लिए विभिन्न कला समूह पूर्वाभ्यास करने में लगे हैं। इसी कड़ी में श्रद्धा रामलीला कमेटी द्वारा शनिवार को भगवान राम के पूर्वज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर आधारित नाटक का पूर्वाभ्यास किया गया।

दृश्य के पूर्वाभ्यास के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित

इसमें दिखाया गया कि हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र किस तरह उनका राजपाट अपने नियंत्रण में लेकर हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को भयानक जंगल में भेज देते हैं। विश्वामित्र सत्य की परीक्षा के तहत राजा को प्रताड़ित करने के लिए उनके साथ अपने शिष्य नक्षत्र को भेजते हैं।

इस दृश्य के पूर्वाभ्यास के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक भी उपस्थित थे, जिन्होंने कलाकारों के दमदार अभिनय की सराहना की। राजा हरिश्चंद्र की भूमिका अनिल चावला, तारा की भूमिका योगंधा वशिष्ठ, नक्षत्र की भूमिका नेत्रपाल शर्मा और रोहित की भूमिका ऋषि हंस ने निभाई।

