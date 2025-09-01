Faridabad News : अंतर्मन को धोने का जल है रामकथा : साध्वी ऋतंभरा

प्रवचन करते हुए सुप्रसिद्ध राम कथा वाचक साध्वी ऋतंभरा।

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। हमारा मन हमें तमाशा देखने नहीं देता, हमारा तमाशा बना देता है लेकिन राम कथा में डूब जाओगे तो तर जाओगे। यह बात सुप्रसिद्ध राम कथा वाचक साध्वी ऋतंभरा ने कही। वह यहां सेक्टर 15 स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित राम कथा में प्रवचन कर रही थीं।

इसका आयोजन वात्सल्य सेवा समिति फरीदाबाद के तत्वावधान में वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में निर्माणाधीन मां सर्वमंगला मंदिर के निमित्त किया गया है। इस अवसर पर मां ऋतंभरा ने बताया कि प्रमुख विषय संग का है। आकाश से एक बूंद पत्ते पर गिरी तो ओस बन गई, रेत पर गिरी तो खो गई, तवे पर गिरी तो जल गई, सर्प के मुंह में गिरी तो विष बन गई और सीपी में गिरी तो मोती बन गई।

रामकथा से स्वयं का करें परिष्करण 

उन्होंने कहा कि रामकथा अंतर्मन को धोने का जल है। रामकथा से स्वयं का परिष्करण करें। उन्होंने आत्म मुग्ध न रहने के लिए भी चेताया। उन्होंने कहा कि अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला अपराध करता है। इससे बचना चाहिए। उन्होंने गुरु के महत्व पर भी यह कहते हुए प्रकाश डाला कि गुरु मरण धर्मा से अजन्मा बना देता है। वही आपका गुरु है जो भटकाव रोक दे। इसके लिए कोरे बन कर गुरुदेव की शरण आना चाहिए।

विशाल कलश यात्रा निकाली गई

इससे पूर्व सेक्टर 15 स्थित गीता मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई जिसकी अग्रिम पंक्ति में दुर्गा वाहिनी की बहादुर बेटियां घोड़े पर अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर नेतृत्व कर रही थीं और भक्त नाच गाकर अपनी खुशी का प्रकटन कर रहे थे।

इस अवसर पर परम शक्ति पीठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय भगवान अग्रवाल, कथा के मुख्य यजमान प्रेम पसरीचा, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कोषाध्यक्ष रमेश गुप्ता, वरिष्ठ समाजसेवी योगी तेजपाल सिंह, उद्यमी शम्मी कपूर, अरुण बजाज, समिति अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार बंसल, आरएसएस के नगर कार्यवाह प्रमोद शर्मा, लोकप्रिय धर्मनिष्ठ पार्षद सरदार कुलदीप सिंह साहनी समिति, मनमोहन गुप्ता, उपाध्यक्षा सुनीता बंसल, टी पी माहेश्वरी, विनेश अग्रवाल, गीता मंदिर के अध्यक्ष ऋतुराज भारद्वाज तथा विनय पाराशर, सुरेश गर्ग भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

