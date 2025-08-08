Faridabad News : रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम ने मनाया सामुदायिक सेवा के 16 वर्ष

सामाजिक प्रभाव के लिए बदलाव लाने वालों को किया सम्मानित

Faridabad News ,(आज समाज) फरीदाबाद। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर सामुदायिक रेडियो सेवा के 16 वर्षों का उत्सव मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुरुग्राम के डीसीपी एवं आईपीएस अधिकारी डॉ. अर्पित जैन तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता निर्देशक एवं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन इन रेडियो एंड टेलीविजन, इंडिया चैप्टर की मैनेजिंग ट्रस्टी सुश्री अपर्णा सन्याल उपस्थित रहीं।

‘कम्युनिटी कनेक्ट’ पहल के तहत आध्यात्म, संगीत, कला एवं संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक उत्थान, पर्यावरण संरक्षण और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में रेडियो होस्ट के रूप में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 20 विशिष्ट समुदाय सदस्यों और नॉलेज पार्टनर्स को सम्मानित किया गया। डॉ. अर्पित जैन ने कहा कि रेडियो मानव रचना ने दिखाया है कि रेडियो समाज में वास्तविक बदलाव ला सकता है।

शिक्षा, जागरूकता और समुदाय को एकजुट करने का माध्यम

पिछले 16 वर्षों से यह शिक्षा, जागरूकता और समुदाय को एकजुट करने का माध्यम रहा है। अपर्णा सन्याल ने कहा कि कहानियां हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती हैं। एमआरईआई के महानिदेशक एवं डॉ. ओपी भल्ला फाउंडेशन के उपाध्यक्ष डॉ. एनसी वाधवा ने रेडियो मानव रचना की टीम और रेडियो मानव रचना एवं सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन (सीएफएमसी) की मुख्य क्रिएटिव अधिकारी जसमिता ओबेरॉय को बधाई दी, जिनके नेतृत्व में स्टेशन लगातार सामाजिक मुद्दों को आगे बढ़ा रहा है और बदलाव लाने वालों को पहचान दिला रहा है।

कार्यक्रम में लैंगिक समानता पर ‘फायरसाइड चैट’ का भी आयोजन हुआ, जिसमें सुश्री अपर्णा सन्याल ने रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम की डिप्टी डायरेक्टर दीक्षा भाटिया से बातचीत की। चर्चा में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला।

यह भी पढ़े : Jind News : इंडस स्कूल में रक्षाबंधन पर्व पर हुआ मीठी डोर कार्यक्रम