Faridabad News : “राष्ट्र विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका ” पर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

विचार ही खोज और प्रगति का सच्चा प्रेरक बिंदु हैं: कुलगुरु प्रो. सुशील कुमार तोमर

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद में सोमवार को राष्ट्र विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) शुरू हो गया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रकोष्ठ, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी (एसीएस आईएससी), और विभा हरियाणा के सहयोग से 1 से 5 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है।

देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 50 प्रतिभागी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे है। उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि प्रो. रंजना अग्रवाल, उत्कृष्ट वैज्ञानिक (वैज्ञानिक एच), सीएसआईआर रहीं, और सत्र की अध्यक्षता कुलगुरु प्रो. सुशील कुमार तोमर ने की। सत्र की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह के साथ हुई, जिसके बाद डॉ. अनुराधा शर्मा ने स्वागत भाषण दिया और कार्यक्रम का अवलोकन प्रस्तुत किया।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला

कुलगुरु प्रो. सुशील कुमार तोमर ने रसायन विज्ञान विभाग को इस महत्वपूर्ण विषय पर एफडीपी आयोजित करने के लिए बधाई दी। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रो. रंजना अग्रवाल ने अपने संबोधन में संस्कृत श्लोक का उल्लेख किया। सत्र का समापन कार्यक्रम की संयोजक डॉ. बिंदु मंगला द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिन्होंने गणमान्य व्यक्तियों, समन्वयकों और प्रतिभागियों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

यह भी पढ़े : Awareness Campaign : किनाना में स्वच्छ पेयजल के लिए जांचे सैंपल, जागरूकता अभियान जारी