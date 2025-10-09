Faridabad News : पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों के साथ की गोष्ठी, यातायात अधिकारी रहे उपस्थित

आगामी त्योहारों को लेकर दिए दिशा निर्देश,यातायात नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

त्योहारों के मध्यनजर बाजारों में भीड़ के बीच सादी वर्दी में रहेंगे पुलिस महिलाधिकरी

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। आज से शुरू होने वाले पर्व को लेकर पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट मोड़ पर आ गई है जिसको लेकर शुक्रवार को करवा-चौथ, धनतेरस, दीपावली आदि त्यौहार आने वाले हैं, इस दौरान बाजारों में व्यापक स्तर पर खरीदारी की जाती है। जिससे बाजारों में भीड़ बढ़ती है और यातायात व्यवस्था अनियंत्रित रहती है। जिसके मध्यनजर 9 अक्टूबर को पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने सभी पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, ट्रैफिक निरीक्षक व सभी जोनल अधिकारी (जेडओ) के साथ गोष्ठी का आयोजन किया।

गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त फरीदाबाद ने कहा कि आगामी त्योहारों के मध्यनजर बाजारों में भीड़ रहेगी, जिससे यातायात व्यवस्था अनियंत्रित रहती है तथा चोरी व छीना-झपटी की वारदातों की संभावना इंकार नहीं किया जा सकता है, जिस कारण आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ता है, इसलिए बाजारों में संबंधित थाना द्वारा उचित संख्या में पुलिस बल लगाया जाये तथा अपराध शाखाओं की टीम द्वारा गस्त की जाएं।

उन्होंने आगे कहा कि बाजारों में अतिक्रमण को हटाया जाये, पार्किंग की व्यवस्था स्थापित कराई जाए तथा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाये। इसके साथ ही नगर निगम फरीदाबाद की टीम की सहायता से अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएं।

गोष्ठी के दौरान निम्नलिखित सामान्य दिशा निर्देश दिए गए :

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये बड़े/छोटे चौराहों पर सवारी उतारने व बैठाने के लिए उचित स्थान निर्धारित करवायें जाये।

ऐसे स्थान, जहां पर लाल बत्ती लगाने की आवश्यकता हो या फिर गलियों/सडक़ पर स्ट्रीट लाइट लगाने की आवश्यकता हो या फिर सडक़ों पर गड्ढे हैं, उनको चिन्हित कर सूची तैयार की जाकर नगर निगम फरीदाबाद या संबंधित विभाग को पत्राचार किया जाये।

जिन स्थान पर जाम की स्थिति अधिक रहती है, वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया जाएं।

फरीदाबाद के ऑटो यूनियन के प्रधानों के साथ मीटिंग का आयोजन किया जाये और उनको बताया जाए कि ऑटो चालकों को वाहन चलाते समय क्या करना है और क्या नहीं करना।

ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार आमजन से अच्छा होना चाहिए। पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार को और कुशल बनाने के लिए उनको प्रशिक्षित करवाया जाएं।

