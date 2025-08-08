Faridabad News : एक पेड मां के नाम अभियान के तहत लगाएं  200 पौधें

Faridabad News,(आज समाज) बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ की एनएसएस इकाई- एवं इको एवं एनर्जी कंज़र्वेशन क्लब द्वारा एक पेड़ मां के नाम थीम पर आधारित विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संजीव कुमार गुप्ता, कार्यवाहक प्राचार्य के मार्गदर्शन और डॉ. केएल कौशिक, जैसे वरिष्ठ शिक्षकों के सहयोग से किया गया।

उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना

इस पर्यावरणीय पहल का नेतृत्व डॉ. प्रियका सहरावत, कार्यक्रम अधिकारी, हृस्स् इकाई-ढ्ढढ्ढ एवं संयोजक इको एवं एनर्जी कंज़र्वेशन क्लब ने किया। इसका उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और माँ के सम्मान में एक पौधा लगाकर धरती मां को हरित श्रद्धांजलि अर्पित करना था।

कॉलेज परिसर में 120 स्वयंसेवकों द्वारा कुल 200 पौधे लगाए गए, जिनमें मौसमी और औषधीय पौधों की प्रजातिया में जामुन, हरसिंगार, काला बंसा, मेहंदी, गुलाब, पथरचट्टा, मयूर नागिनी, बलम खीरा, सिरमुंडी कार्यक्रम में पौधे के साथ सेल्फी नामक एक विशेष गतिविधि भी आयोजित की गई।

