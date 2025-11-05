Faridabad News : ओएसडी राज नेहरू ने खेल परिसर एवं मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। मुख्यमंत्री हरियाणा के ओएसडी राज नेहरू ने बुधवार को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सडक़, डंपिंग यार्ड, कानून एवं व्यवस्था, मुख्यमंत्री घोषणाओं तथा समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों से संबंधित विषयों पर गहन चर्चा की गई।

राज नेहरू ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में फील्ड स्तर पर समीक्षा की जा रही है, ताकि सरकार की योजनाओं और घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंंचे और हर अधिकारी अपने विभाग की जिम्मेदारी को सेवा भाव से निभाए।

जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाओं को बनाए और बेहतर 

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक सुलभ और पारदर्शी रूप में पहुँचे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सडक़ निर्माण कार्यों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरा करें अधिकारी

राज नेहरू ने सडक़ निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि कई स्थानों पर कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना सभी सडक़ परियोजनाओं को समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए।

पुलिस प्रशासन संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करें

कानून व्यवस्था पर बोलते हुए नेहरू ने कहा कि पुलिस प्रशासन को जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटी से छोटी शिकायत को भी गंभीरता से लेकर निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा हाल ही में बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी में घटित घटना को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की

ओएसडी राज नेहरू ने खेल परिसर एवं मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण

बैठक के उपरांत ओएसडी राज नेहरू ने सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छायंसा, तथा गढख़ेड़ा गांव स्थित खेल नर्सरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

इस दौरान एडीसी सतबीर मान, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, सीटीएम अंकित कुमार, सीएमओ डॉ जयंत आहूजा, जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंगला, मुख्यमंत्री के मीडिया समन्वयक मुकेश वशिष्ठ सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

