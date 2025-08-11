Faridabad News : बैंक प्रबंधक, पेट्रोल पंप व ज्वेलर्स शॉप संचालकों के साथ गोष्ठी का आयोजन, दिए दिशा निर्देश

प्रतिष्ठानों पर अच्छे गुणवत्ता वाले लगाएं सीसीटीवी कैमरे, कैमरे की नज़र न बच पाएं आवागमन करने वाले का चेहरा : सतेंद्र कुमार गुप्ता

बगैर छेडड़ाड के कम से कम 30 दिनों तक डीवीआर को रखें सुरक्षित : सतेंद्र कुमार गुप्ता

Faridabad News((आज समाज) फरीदाबाद। फरीदाबाद पुलिस शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी निरंतरता में पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा सोमवार को फरीदाबाद के बैंक प्रबंधक, पेट्रोल पंप संचालक व ज्वेलर्स शॉप मालिकों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और सुझाव प्राप्त किये गए।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त ने कहा गया कि बैंक, पेट्रोल पंप व ज्वेलर्स शॉप पर नाइट विजन के अच्छे गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाये जाये और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से चल रहे हैं, और ऐसी जगहों पर लगाए गए हैं जहां पर आगंतुकों का चेहरा ठीक प्रकार से कैमरे में कैद हो जाएं। डीवीआर को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, ताकि कोई छेड़छाड़ न कर सके।

हेल्पलाइन नंबर, डायल 112, संबंधित थाना व प्रभारी चौकी के नंबर के साइन बोर्ड लगवाए जाएं

कैमरा की बैकअप क्षमता कम से कम एक माह की अवधि की आवश्यकता हो और बैकअप/डाटा को अलग से सुरक्षित रखा जाएं। उन्होंने व्यापारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैंक, पेट्रोल पंप व आभूषण की दुकानों के पास हेल्पलाइन नंबर, डायल 112, संबंधित थाना व प्रभारी चौकी के नंबर के साइन बोर्ड लगवाए जाएं। अनुभवी सुरक्षा गार्ड असल सहित तैनात किएं जाएं, कर्मचारियों की समय-समय पर पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक करें, एटीएम बूथ पर दिन व रात के समय सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएं, अलार्म सिस्टम दुरुस्त हो, अग्निशमन यंत्रों को समय-समय पर चेक करना सुनिश्चित करें और किसी भी संदिग्ध बारे सूचना तुरंत प्रभाव से पुलिस को दी जाये।

ज्वेलरी शॉप के आसपास पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएं

गोष्ठी के दौरान ज्वेलर्स शॉप मालिकों द्वारा सुझाव दिए कि रात के समय ज्वेलरी शॉप के आसपास पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएं। जिस पर पुलिस आयुक्त ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा कि रात के समय ईआरपी/राइडर्स के पॉइंट्स सुरक्षा की दृष्टि से सुनिश्चित किए जाएंगे।

गोष्टी के दौरान पुलिस उपायुक्त मुख्यालय अभिषेक जोरवाल, पुलिस उपयुक्त मकसूद अहमद, सहायक पुलिस आयुक्त जितेश मल्होत्रा, निरीक्षक राजेश कुमार, प्रभारी सुरक्षा शाखा व फरीदाबाद के बैंक मैनेजर, पेट्रोल पंप व ज्वेलर्स शॉप संचालक उपस्थित रहे।

