Faridabad News : जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बताये स्वस्थ रहने के गुण

Faridabad News(आज समाज) तिगांव। मौखिक स्वास्थ्य पखवाड़ा के तहत सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरीदपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉ. वंदना दहिया (डेंटल सर्जन) ने विद्यार्थियों को सही ब्रशिंग तकनीक, जीभ की सफाई और भोजन के बाद कुल्ला करने की आदत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ दांत पूरे शरीर के स्वास्थ्य की कुंजी हैं।

65 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया

डॉ. गजेन्द्र अधाना ने बच्चों को समझाया कि बचपन से ही दांतों की देखभाल करने से जीवनभर दंत रोगों से बचा जा सकता है। डॉ. सरोज ने खान-पान और दांतों के स्वास्थ्य के बीच संबंध पर जानकारी दी। कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें लगभग 65 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

भाग लेने वाले सभी बच्चों को आरबीएसके टीम की ओर से पेन वितरित किए गए, वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए। विद्यालय की प्रधानाचार्या रंजना ने कहा कि बच्चों को बचपन से ही मौखिक स्वास्थ्य की अच्छी आदतें अपनानी चाहिए।

