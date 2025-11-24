Faridabad News : ऑपरेशन ट्रैकडाउन, अपराधियों पर पुलिस का कडा प्रहार

फरीदाबाद पुलिस ने एक और आरोपी को देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार, अब तक 95 अपराधियों को किया जा चुका है गिरफ्तार

Faridabad News,आज समाज, फरीदाबाद। फरीदाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। 23 नवंबर को अपराध शाखा एवीटीएस सिकरोना की टीम ने एक आरोपी को देसी कट्टा सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा एवीटीएस सिकरोना की टीम ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत कार्रवाही करते हुए मोहम्मद दानिश निवासी शास्त्री पार्क दिल्ली को सेक्टर 58 क्षेत्र से एक अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।

न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने 2 महीने पहले भी फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति को एक देसी पिस्टल बेची थी। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 20 दिनों में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत फरीदाबाद पुलिस ने 17 देसी कट्टा, 38 कारतूस व 3 देसी पिस्टल बरामद कर अवैध हथियारों से संबंधित 28 अपराधी गिरफ्तार किये हैं।

इस अभियान के दौरान अभी तक 95 अपराधियों को फरीदाबाद पुलिस ने जेल भेजा है। उन्होंने आगे बताया कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई से अपराधियों के अंदर पुलिस का भय, इतना व्यापक हो चुका है कि वे अपने आप को पुलिस की कार्रवाई से बचाने की कोशिश में लगे हुये हैं। ऐसा ही एक मामला थाना तिगांव के अंतर्गत आया है जिसमें मझांवली रोड पर एक पॉलिथीन में 22 जिंदा कारतूस लावारिस अवस्था में सडक़ के किनारे पड़े हुये पाये गये। जिनको पुलिस ने कब्जा में लेकर, अज्ञात के विरुद्ध थाना तिगांव में मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है।

