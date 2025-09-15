Faridabad News : कोई व्यक्ति नहीं रखता है अपने पुत्रों का नाम नारद और विभीषण : लक्ष्मी नारायण

Faridabad New (आज समाज) बल्लभगढ़। उत्तर प्रदेश की चीनी एवं गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि नारद महापुराण कथा का तो अपना महत्व है ही, लेकिन यदि इस कथा को वृंदावन का संत करें तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, उन्होंने कहा की हम लोगों में नारद की एक ऐसी छवि बनाई गई है की जो चुगली करें वह नारद है लेकिन ऐसा नहीं हैे, क्योंकि नारद मुनि साक्षात ब्रह्मपुत्र हैं और उनके कार्य हमेशा जगत कल्याण के लिए होते हैं। हालांकि यह भी सचाई है की समाज मैं चल रही किदवानियों के कारण ही आज कोई व्यक्ति अपने पुत्रों का नाम नारद और विभीषण नहीं रखता है।

चौधरी लक्ष्मी नारायण रविवार को बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में श्री देवगुरु बृहस्पति सेवक ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् नारद महापुराण में उपस्थित भक्तों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को भी अपनी तरफ से शाल उड़ाकर सम्मानित किया।

समाज में धार्मिक आयोजनों का अपना महत्व

उपस्थित भक्त जनों को संबोधित करते हुए हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि समाज में इस तरह के धार्मिक आयोजनों का अपना महत्व है और जिस प्रकार से श्री देवगुरु बृहस्पति सेवक ट्रस्ट लगातार यहां पर इस तरह के धार्मिक आयोजन कर रहा है। उसके लिए ब्रह्मलीन गुरु महावीर प्रसाद कंसल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि यह उनके अपने भक्तों को दिए संस्कार हैं कि आज भी उनके भक्त समाज सेवी सुनील मित्तल के नेतृत्व में लगातार उनके द्वारा शुरू की गई परंपरा को चलाए हुए हैं।

वृंदावन से पधारे परम संत कृष्ण स्वामी महाराज की सरल वाणी

उन्होंने कहा की वृंदावन से पधारे परम संत कृष्ण स्वामी महाराज की सरल वाणी बल्लभगढ़ क्षेत्र के लोगों को कितनी भा गई है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस कथा को सुनने यहां आए हैं। रविवार को श्रीमद् नारद महापुराण कथा में युवा समाजसेवी पंकज, विनोद गर्ग, मार्केट कमेटी के पूर्व मेंबर हेमराज बंसल, ध्वज संगठन के प्रधान कैलाश गर्ग, अग्रवाल समाज चावला कॉलोनी के सभी पदाधिकारी एवं महिला बिंग पंजाबी सेवा समिति चावला कॉलोनी के प्रधान शांति भाई ,

हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान प्रेम खट्टर, युवा समाजसेवी लखन बेनीवाल, निगम के पार्षद महेश गोयल, प्रमुख व्यापारी नेता लाला ईश्वर दयाल, वैश्य अग्रवाल समाज के प्रधान भगवान दास गोयल, सनातन धर्म मंदिर प्रबंधन कमेटी हनुमान सेवा समिति अग्रवाल समाज परिवार नगर निगम के पूर्व मुख्य अभियंता अनिल मेहता, अधीक्षक अभियंता सतीश कुमार, अग्रवाल सहायक अभियंता पद्म भूषण, निगम पार्षद मनोज नासवा सहित सैकड़ो लोगों ने व्यास महाराज से आशीर्वाद लिया। कथा के दौरान जहां सुंदर-सुंदर झांकियां का प्रस्तुतीकरण किया गया वहीं विहंगम आरती लोगों में आकर्षण का केंद्र है।