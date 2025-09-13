Faridabad News : नव स्वयंसेवकों ने उत्साह और सेवा भाव से एनएसएस परिवार में दर्ज की भागीदारी

एक साथ हुए अलग-अलग चार कार्यक्रम आयोजित

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में शनिवार को अलग-गल स्थानों पर चार चरणों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम चरण में वाणिज्य विभाग द्वारा आईसीएसआई के सहयोग से करियर जागरूकता कार्यक्रम तो वहीं एक अन्य कार्यक्रम में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 मनाया गया। इस कार्यक्रम में एक जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया।

व्याख्यान के लिए जिला रेड क्रॉस सोसायटी फरीदाबाद से मोटिवेशनल स्पीकर एवम सर्व मास्टर ट्रेनर दर्शन भाटिया ने वर्ष 2025 के थीम ‘प्राथमिक चिकित्सा एवं जलवायु’ विषय पर अपना व्याख्यान दिया। इसके साथ इस अवसर पर नव स्वयंसेवकों ने उत्साह और सेवा भाव से एनएसएस परिवार में अपनी भागीदारी दर्ज कराई।

एनएसएस की मूलभूत भावनाओं और उत्तरदायित्वों से कराया अवगत

कार्यक्रम का संचालन और समन्वयन एनएसएस इकाई 1 की कार्यक्रम अधिकारी प्रीति दीक्षित तथा एनएसएस इकाई की कार्यक्रम अधिकारी रितिका सहारावत ने किया। दोनों ने स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हुए एनएसएस की मूलभूत भावनाओं और उत्तरदायित्वों से अवगत कराया।

कार्यक्रम चेयरमैन देवेंद्र कुमार गुप्ता, गर्वनिंग बॉडी,अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़, महासचिव, दिनेश कुमार गुप्ता, गर्वनिंग बॉडी, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़, तथा कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की संसाधन व्यक्ति सीएस रिया कथूरिया रहीं, जिन्हें शिक्षा उद्योग में 15 वर्षों का अनुभव है। अपने संबोधन में उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला तथा कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) के करियर अवसरों की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने विद्यार्थियों को पेशेवर नैतिकता, समय प्रबंधन, संचार कौशल तथा सतत अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. शोभना गोयल, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉ. रेखा सैन, डॉ. प्रवीन गुप्ता और डॉ. डिम्पल सहित विभाग के सभी प्राध्यापक उपस्थित रहे। सत्र में 80 से अधिक छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

