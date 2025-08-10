Faridabad News : मूलचंद शर्मा ने राष्ट्र के महापुरुषों को दी श्रद्धांजलि, प्रत्यक्षदर्शियों हुए सम्मानित

पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा के साथ विभाजन विभीषिका दिवस की स्मृति प्रत्यक्षदर्शी

Faridabad News (आज समाज)  बल्लभगढ़। विभाजन विभीषिका दिवस की स्मृति में रविवार को बल्लभगढ़ से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पं. मूलचंद शर्मा ने नगर में विभिन्न स्थलों पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और विभाजन के प्रत्यक्षदर्शियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में नगर के पार्षदगण, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के तहत विधायक मूलचंद शर्मा सर्वप्रथम अंबेडकर चौक स्थित संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात उन्होंने शहीद राजा नाहर सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद स्मारक, राजा नाहर सिंह पार्क में जाकर शहीदों को नमन किया।

विभाजन काल के प्रत्यक्षदर्शी बुजुर्ग नागरिकों सम्मानित किया गया

इस अवसर पर विभाजन काल के प्रत्यक्षदर्शी बुजुर्ग नागरिकों को फूल मालाओं एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इसके उपरांत विधायक मूलचंद शर्मा ने नगरवासियों के साथ चावला कॉलोनी 100 फीट रोड स्थित अग्रसेन चौक पहुंचकर महाराजा अग्रसेन को पुष्प अर्पित किए तथा देश और प्रदेश में सुख, शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना की।

वहीं इस अवसर पर पं. मूलचंद शर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विभाजन विभीषिका दिवस देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आए उन लाखों लोगों के बलिदान और पीड़ा को स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर भी राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखा।

14 अगस्त को फरीदाबाद में राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन

इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 14 अगस्त को फरीदाबाद में राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित अनेक गणमान्य नेता उपस्थित रहेंगे।

इस अवसर पर प्रदेश भर से आए विभाजन काल के प्रत्यक्षदर्शियों को सम्मानित भी किया जाएगा। विधायक मूलचंद शर्मा ने नगर वासियों से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर राष्ट्र निर्माण के इन प्रेरणा स्रोतों को नमन करने का आह्वान किया।

