Faridabad News : विधायक पं मूलचंद शर्मा ने किया बल्लभगढ़ मोहना एलिवेटेड पुल का निरीक्षण

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। यहां मोहना रोड पर बनाए जा रहे एलिवेटेड पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण शुक्रवार को बल्लभगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने किया। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान पंडित मूलचंद शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने और तेज गति से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह एलिवेटेड पुल क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक परियोजना है, जिससे यातायात में सुगमता और जाम की समस्या से राहत मिलेगी।

कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरा किया जाएगा

कार्यक्रम के उपरांत विधायक ने गुप्ता होटल, बल्लभगढ़ पर पहुंचकर उपस्थित अधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ निर्माण कार्य की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने आसपास के दुकानदारों एवं निवासियों को आश्वासन दिया कि विभाग द्वारा यह कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरा किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को जल्द ही बेहतर यातायात सुविधा मिल सके।

पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की सुविधा और विकास कार्यों को समय पर पूरा कराना है, जिसके लिए सभी अधिकारी तत्परता से कार्य करें। इस मौके पर जेई अरुण, निगरानी कमेटी के पूर्व चेयरमैन पारस जैन सहित स्थानीय निवासी मौजूद रहे।

