Faridabad News : विधायक मूलचंद ने किया स्वास्थ्य शिविर में किया कार्यकर्ताओं का स्वागत

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शनिवार को बल्लभगढ़ मंडल द्वारा सेक्टर-2 में विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पं मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक मूलचंद शर्मा रहे। उन्होंने मंडल अध्यक्ष संजय जांगड़ा को पटका पहनाकर इस कैंप के आयोजन के लिए की बधाई दी।

इस मौके पर फरीदाबाद महानगर जिला महामंत्री अनुराग गर्ग, जिला उपाध्यक्ष महानगर लख्मीचंद भारद्वाज, जिला उपाध्यक्ष सुनीता बघेल, जिला उपाध्यक्ष सुषमा यादव, जिला सचिव स्वराज भाटी, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा नवीन वशिष्ठ, सीएम एमिनेंट सदस्य राहुल गोयल, मास्टर उदयवीर गिल, शिवानी दीक्षित सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सैकड़ो लोगों ने कराई अपने स्वास्थ्य की जांच

विधायक पं मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से शुरुआत किए गए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत यह रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर रखा गया है, इसमें सैकड़ो लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई है। उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि समाज सेवा से बढक़र कोई सेवा नहीं है इसलिए समाज सेवा के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए।

