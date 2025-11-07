Faridabad News : सवा करोड़ के विकास कार्यों का विधायक मूलचंद शर्मा ने किया शुभारंभ

Faridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा पं. मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए वार्ड 41, वार्ड 45, वार्ड 46 और पूर्वी चावला कॉलोनी को लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत की विकास योजनाओं की सौगात दी। इन योजनाओं के तहत क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए दाना पानी पार्क सेक्टर 3 से अग्रसेन बूस्टर तक नई पानी की पाइप लाइन डाली जाएगी। इसके अलावा ऊंचा गांव बूस्टर से हरिविहार बूस्टर तक पानी की नई लाइन जोड़ी जाएगी।

बल्लभगढ़ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता

साथ ही सेक्टर-3 में 3 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे ताकि नागरिकों को स्वच्छ और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यह कार्य निगम द्वारा कराया जाएगा। विधायक पं.मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है और लोगों की बुनियादी जरूरतों पानी, सडक़, सीवरेज, पार्क आदि को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी जनता की सुविधा के लिए कई और विकास कार्यों की योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

इस अवसर पर भाजपा नेता टिपरचंद शर्मा, वार्ड 41 से पार्षद महेश गोयल, वार्ड 45 से पार्षद किरण बाला, नॉमिनेट पार्षद योगेश शर्मा, वार्ड 46 से पार्षद सोनू वैष्णव, निगम के एसडीओ अमित चौधरी, पूर्व पार्षद हरप्रसाद गौड़, मंडल अध्यक्ष विपिन त्यागी, सीएम विंडो एमिनेंट सदस्य अरुण द्विवेदी, सीएम एमिनेंट सदस्य पवन कुमार, सुनील शास्त्री, जयप्रकाश मास्टर सहित बड़ी संख्या में कालोनी व सेक्टरवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने विधायक पंव मूलचंद शर्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया और विकास कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

