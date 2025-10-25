Faridabad News : विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंश मूलचंद शर्मा ने किया मोहना रोड पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण

बाटा पुल की नई लेयर से मरम्मत के लिए टेंडर प्रकिया अंतिम चरण

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार का जायज़ा लेते हुए विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंश मूलचंद शर्मा ने आज मोहना रोड का दौरा किया और निर्माणाधीन पुल सहित आसपास के चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि मोहना रोड पर पुल निर्माण का कार्य तेज़ गति से चल रहा है और अस्पताल रोड पर पुल के उतार-चढ़ाव (एप्रोच रोड) का कार्य भी समानांतर रूप से किया जा रहा है। यह पुल न केवल ट्रैफिक को सुचारू करेगा बल्कि आने वाले समय में बल्लभगढ़ क्षेत्र को जाम से मुक्ति भी दिलाएगा।

स्थानीय लोगों को सीवर संबंधी दिक्कतों से मिलेगी राहत

उन्होंने बताया कि मोहना रोड पर जल्द ही बड़ी सीवर लाइन डालने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। इस कार्य के लिए पाइप साइट पर पहुंच चुके हैं और कुछ हिस्सों में कार्य शुरू हो चुका है। आगामी दिनों में यह कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को सीवर संबंधी दिक्कतों से राहत मिलेगी।

विधायक पं शर्मा ने बताया कि राधा नगर के समीप 5 इंट्री पॉइंट्स पुल के नीचे से लोगों की आवाजाही के लिए छोड़े गए हैं, ताकि आवागमन सुगम बना रहे और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने इस अवसर पर शहरवासियों, स्थानीय निवासियों और दुकानदारों से अपील की कि वे इन विकास कार्यों में प्रशासन को सहयोग दें। उन्होंने कहा कि यह पुल भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा और बल्लभगढ़ के यातायात तंत्र में बड़ा सुधार लाएगा।

कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी विभागों के अधिकारी को फोन कर कार्य को तेज गति से कराने के निर्देश दिए और विधायक ने उन्हें कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। विधायक पं.मूलचंद शर्मा ने पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता प्रकाश लाल से बाटा पुल की स्पेशल मरम्मत कराने के संबंध में भी जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि सडक़ बनाने के लिए टेंडर हो चुका है और उसे संबंधित कुछ कागजी कार्यवाही बाकी है, जल्द ही चंडीगढ़ से अप्रूवल आने के बाद बाटा पुल की दोनों साइड को सिंगल परत से बनाया जाएगा ताकि लोगों को हर रोज गड्ढों में हो रही परेशानी का सामना न करना पड़े। सडक़ पर गड्ढों की वजह से जाम लग जाता है उससे भी शहरवासियों को निजात मिलेगी।

