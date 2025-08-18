Faridabad News : मंत्री राजेश नागर व पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। गांव जुन्हेड़ा में आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि शामिल मंत्री राजेश नागर ने मौके पर मौजूद युवाओं को खेलों में भविष्य बनाने का न्योता दे दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार खेल और खिलाडिय़ों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है।

मंत्री राजेश नागर के यहां पहुंचने पर आयोजकों ने पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री नागर ने खिलाडिय़ों का परिचय प्राप्त किया और खिलाडिय़ों के हाथ मिलवाकर खेल शुरू कराया। उन्होंने विजेता खिलाडिय़ों को पुरस्कार भी वितरित किए। इस अवसर पर मंत्री राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति को आज पूरे देश में सराहना मिल रही है। हम पूरे देश में खिलाडिय़ों को सर्वाधिक कैश प्राइज देने वाले राज्य बन गए हैं।

खेल को खेल की तरह से खेले

आज हरियाणा में खेल और खिलाड़ी दोनों की तरक्की हो रही है और वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज खिलाड़ी सोना चांदी के मेडल लाकर कैश प्राइज कमा रहे हैं, जिससे उनके घर आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि खिलाड़ी खेलों के जरिए भी अपना भविष्य उज्जवल बनाने में लगे हैं। उन्होंने खिलाडिय़ों को खेल भावना से खेलने के लिए भी चेताया।

नागर ने कहा कि खेल को खेल की तरह से लेना चाहिए। जीत हार जीवन भर चलती रहती हैं, इसमें व्यक्तिगत मनमुटाव नहीं होना चाहिए। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस नायब सरकार में शामिल हूं जो खेल और खिलाडिय़ों के संवर्धन के लिए काम कर रही है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, जिला पार्षद अनिल पाराशर, तिगांव सरपंच वेद अधाना, अमन नागर , ग्रीवेंस मेंबर दयानंद नागर, उमेद सरपंच, अमित कौशिक, गोकुल पंडित, शिव नारायण कौशिक, राकेश कौशिक आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

