Faridabad News : 17 को किया जाएगा मेगा रक्तदान एवं चिकित्सा जांच शिविर

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा फरीदाबाद द्वारा 17 सितम्बर को सुबह 9.30 बजे सेक्टर 15 स्थित भाजपा जिला कार्यालय ‘अटल कमल’ पर एक मेगा रक्तदान और चिकित्सा जांच शिविर लगाया जाएगा। यह जानकारी जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल ने दी। जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए फरीदाबाद के सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है।
भाजपा फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल कि अध्यक्षता में भाजपा जिला कार्यालय ‘अटल कमल’ पर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला प्रभारी नरेंद्र वत्स, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक व पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, सेवा पखवाड़ा जिला संयोजक शोभित अरोड़ा,सह संयोजक मदन पुजारा,विक्रम सिंह अरुआ, प्रभा सोलंकी, खुशबू सिंह, जिला महामंत्री चौधरी प्रवीन गर्ग, वजीर सिंह डागर, मुख्य तौर पर उपस्थित रहे।
अनेकों कार्यक्रम किये जायेंगे आयोजित
श्री रामपाल ने सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रमों स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, चिकित्सा जांच शिविर, मोदी युवा मैराथन, मोदी जीवन पर प्रदर्शनी, वोकल फॉर लोकल अभियान का प्रचार, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक (15 दिन) जिला, मंडल एवं बूथ स्तर तक अनेकों कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
बैठक में जिला उपाध्यक्ष हरेन्द्र भडाना, सीमा भारद्वाज, भारती भाकुनी, गोल्डी अरोड़ा, मुकेश शर्मा, जि़ला सचिव तरनजीत सिंह भाटिया, गिर्राज त्यागी, मनीष छोंकर, अनुराधा डिगवाल, पुनीता झा, कार्यालय सचिव राज मदान, जिला प्रवक्ता आभास अग्रवाल, अरुणिमा सिंह, मोर्चों के जिला अध्यक्ष राजबाला सरधाना, प्रवीण चौधरी, गौरव चौहान, अल्पसंख्यक मोर्चें के संयोजक नरेंद्र जैन, जिला पदाधिकारी,मंडल प्रभारी, मंडलों के अध्यक्ष एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
