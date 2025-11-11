Faridabad News : मीडिया विद्यार्थियों ने रेडियो प्रसारण की बारीकियां सीखी

जेसी बोस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने रेडियो महारानी 90.8 स्नरू का भ्रमण किया

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के मीडिया विभाग ने बीएजेएमसी तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए रेडियो प्रसारण की वास्तविक दुनिया से परिचित कराने हेतु रेडियो महारानी 90.8 स्नरू में एक ज्ञानवर्धक शैक्षिक भ्रमण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ.तरुणा नरूला की देखरेख में इस दौरे के अंतर्गत छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक स्टूडियो अनुभव प्राप्त हुआ।

एनआईटी फरीदाबाद स्थित रेडियो महारानी 90.8 स्नरू की डायरेक्टर सपना सूरी ने बताया कि इस भ्रमण में छात्रों को स्टूडियो सेटअप, कंसोल ऑपरेशन, माइक्रोफोन हैंडलिंग और ऑडियो एडिटिंग जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं को करीब से देखने और समझने का मौका मिला।

व्यावहारिक अनुभव का विशेष महत्व

सीएमटी विभागाध्यक्ष प्रो.पवन सिंह ने इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रेडियो को वास्तविक अर्थों में समझने के लिए व्यावहारिक अनुभव का विशेष महत्व होता है। कक्षा में ज्ञान मिलता है, लेकिन स्टूडियो का अनुभव आत्मविश्वास और वास्तविक कौशल को सुदृढ़ बनाता है। जिससे वास्तविक मीडिया क्षेत्र में लंबे समय तक प्रभावशाली कार्य करते रहने का आधार बनता है।

छात्रों ने इस अनुभव पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि लाइव प्रसारण देखने से उन्हें रेडियो पत्रकारिता के तकनीकी और रचनात्मक दोनों पहलुओं की गहरी समझ मिली है। इस शिक्षाप्रद भ्रमण की कोऑर्डिनेटर डॉ. तरुणा नरूला ने रेडियो महारानी टीम का धन्यवाद व्यक्त किया।

