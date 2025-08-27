Faridabad News : फिल्म निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला में भागीदारी कर लौटे मीडिया विद्यार्थी धीरेन

कुलगुरु और विभागाध्यक्ष ने प्रतिभागी छात्र की उपलब्धि को सराहा

Faridabad News(आज समाज)फरीदाबाद। रोहतक में दादा लख्मीचंद (सुपवा) विश्वविद्यालय एवं सिने फाउंडेशन हरियाणा द्वारा आयोजित फिल्म निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला शनिवार को संपन्न हुई। जिसमें हरियाणा प्रदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटी एवं फिल्म निर्माण क्षेत्र से जुड़े फिल्म प्रेमियों ने भाग लिया। कुल 135 में से 31 प्रतिभागियों का चयन उनकी उपलब्धियों के आधार पर किया गया। जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पांच फिल्म पुरस्कार विजेता जे.सी.बोस विश्वविद्यालय के मीडिया विद्यार्थी धीरेन सिंह का भी चयन हुआ।

गत 19 से 23 अगस्त तक चली इस कार्यशाला में फिल्म निर्देशन, कहानी लेखन, पटकथा लेखन, संवाद लेखन, फिल्म संपादन जैसी विधाओं में अपनी दक्षता को निखारने और नई तकनीक के उपयोग की बारीकियां जानने और सीखने का अवसर मिला।

फिल्म निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला में भागीदारी कर लौटे जेसी बोस विश्वविद्यालय के मीडिया विद्यार्थी धीरेन सिंह ने मीडिया विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ.पवन सिंह से मिलकर अपने अनुभव साझा किए और इस सुअवसर के लिए उनका विशेष धन्यवाद व्यक्त किया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ.पवन सिंह ने बताया कि रोहतक में सुपवा में आयोजित इस कार्यशाला में फिल्म निर्माण क्षेत्र की ख्याति प्राप्त शख्सियत जैसे पवन मल्होत्रा, सुदीप्तो सेन, अतुल गंगवार, अनूप लाठर, राकेश योगी, हरिओम कौशिक, विकास बैरवाल और रोहित भारद्वाज शामिल रहे।

कार्यशाला में थ्योरी के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान मिलता है

कुलगुरु प्रो.सुशील कुमार तोमर ने अपने बधाई संदेश में कहा कि किसी भी तरह की कार्यशाला में थ्योरी के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान मिलता है जो भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। रोहतक में कार्यशाला में भागीदारी कर लौटे मीडिया विद्यार्थी धीरेन सिंह ने बताया कि सुपवा एवं सिने फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में बहुत कुछ सीखने को मिला।

फिल्म निर्माण संबंधित तमाम ज्ञानवर्धक जानकारी बहुत ही सरल माध्यम से बताई गयी। समापन समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुपवा कुलगुरु डॉ. अमित आर्य द्वारा पुरस्कृत किया गया। सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर प्रोत्साहित भी किया गया।

यह भी पढ़े : Jind News : कर्मचारियों की समस्या को लेकर जीएम से मिले रोडवेज कर्मचारी