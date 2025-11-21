Faridabad News : मीडिया विभाग द्वारा पोर्टफोलियो प्रदर्शनी-2025 से सजा कला कुंभ

विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो उद्योग की वर्तमान मांगों को पूरा करने का सशक्त प्रमाण : प्रो.पवन सिंह

Faridabad News , आज समाज, फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग ने मीडिया पोर्टफोलियो प्रदर्शनी-2025 का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पत्रकारिता एवं जनसंचार कार्यक्रम के अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने अपने अध्ययन के दौरान की रचनात्मक एवं प्रयोगात्मक गतिविधियों को डॉक्यूमेंटेशन, ऑडियो और वीडियो के रूप में प्रदर्शित किया। जो सभी छात्रों की नवोन्मेषी भावना और तकनीकी दक्षता को उजागर करते दिखी।

शाकुंतलम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एनडीटीवी के प्रबंध संपादक अखिलेश शर्मा और विशिष्ट अतिथि हरियाणा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजीव जेटली ने दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया।

पत्रकारिता एक पवित्र पेशा : अखिलेश शर्मा

एनडीटीवी के प्रबंधक संपादक अखिलेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता एक पवित्र पेशा है, जिसमें तथ्यों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। एआई आज भले ही एक क्रांति लग रहा हो, लेकिन जल्द ही यह सिर्फ एक अन्य साधारण टूल बनकर रह जाएगा। उन्होंने निरंतर सीखने पर ज़ोर दिया और कहा कि, विद्यार्थियों को नई तकनीकों पर आधारित कार्यशालाओं में नियमित रूप से भाग लेकर समय के साथ स्वयं को अपडेट करते रहना चाहिए। उन्होंने पोर्टफोलियो प्रदर्शनी की सराहना की।

अपने संबोधन में राजीव जेटली ने कहा कि एआई एक शक्तिशाली उपकरण है, जो हमारे काम को आसान बना सकता है, लेकिन यह मानवीय रचनात्मकता और गहन सोच का विकल्प नहीं बन सकता। विश्वविद्यालय कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने अपनी अनुपस्थिति में वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि मीडिया पोर्टफोलियो प्रदर्शनी-2025 विद्यार्थियों के लिए एक उत्कृष्ट कार्यों का समर्पित उत्सव है।

विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्ट व्यावसायिक तैयारी को किया पेश

मीडिया विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पवन सिंह ने बताया कि मीडिया, विजुअल कम्युनिकेशन और सोशल वर्क के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने रचनात्मकता, स्किल और विविध प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्ट व्यावसायिक तैयारी को पेश किया। उनके द्वारा तैयार पोर्टफोलियो उद्योग की वर्तमान मांगों को पूरा करने की क्षमता का एक सशक्त प्रमाण है। कार्यक्रम में डीन (इंस्टिट्यूट) प्रो. मुनीश वशिष्ठ, डीन प्रो अनुराधा शर्मा, प्रो अतुल मिश्रा ने विद्यार्थियों के कार्यों को सराहा एवं उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में मीडिया के बड़े संस्थानों की भी उपस्थिति रही।

इस प्रदर्शनी में दिल्ली एनसीआर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के 2,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अवलोकन किया। यह आयोजन मीडिया कलाओं का एक जीवंत उत्सव रहा, जिसमें उपस्थित लोगों को विद्यार्थियों की प्रतिभा और रचनात्मकता ने आश्चर्यचकित कर दिया।

प्रदर्शनी में बीएजेएमसी, एमएजेएमसी, बीएससी विजुअल कम्युनिकेशन, बीएसडब्ल्यू एवं एमएसडब्ल्यू के 150 प्रतिभागियों ने स्टॉलों पर अपनी कृतियों एवं उपलब्धियों को ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया। सर्वश्रेष्ठ पोर्टफोलियो की श्रेणी में अंशिका गुप्ता, बीएससी, विजुअल कम्युनिकेशन, भूमि, बीएसडब्लयू, मानसी, बीएजेएमसी, यश नेगी, बीएजेएमसी, आस्था, एमएजेएमसी, फिओना, एमएसडब्ल्यू को सम्मानित किया गया।

