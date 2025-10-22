Faridabad News : शहीदों को नमन कार्यक्रम के तहत शहीद पुलिस जवान योगराज मेहता को याद किया

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। हरियाणा सरकार की पहल पर 21 से 30 अक्टूबर तक पुलिस शहीदी दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में एनएच पांच स्थित राजकीय बाल माध्यमिक विद्यालय में सन् 1976 में शहीद हुए पुलिस जवान योगराज मेहता के चित्र पर महिला थाना प्रभारी माया और थाना एनआईटी प्रभारी महावीर, आल इंडिया टैक्स लॉयर्स एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव एडवोकेट संदीप सेठी,पार्षद जसवंत सिंह, शहीद पुलिस कर्मी योगराज के परिजन अरविन्द मेहता, सुभाष मेहता, आरूषि मेहता, संस्कृति मेहता, स्मृति मेहता, अर्पित मेहता, संजीत दत्ता, पांच नम्बर एफ ब्लॉक आरडब्ल्यूए के प्रधान विजय कथूरिया, सचिव संजीव दत्ता, गुरदेव सिंह, रवि चावला, आईके सहगल ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

पुलिस जवानों की याद में शहीदी दिवस पखवाड़ा मना रही

इस अवसर उपस्थित शहीद के परिजनों व अन्य क्षेत्र वासियों को सम्बोधित करते हुए महिला थाना प्रभारी माया ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 21 से 30 अक्टूबर तक उन पुलिस जवानों की याद में शहीदी दिवस पखवाड़ा मना रही है जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपनी जान दे दी।

शहीद एएसआई योगराज मेहता ने अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए उसे समय शहादत दी थी जब 1976 में ईस्ट इंडिया कॉटन मिल के सैकड़ों कर्मचारी हथियारों सहित उग्र हो गए थे जिन्हें रोकने के लिए एएसआई योगराज मेहता अपने कुछ कर्मचारी के साथ उन्हें रोकने के लिए डटे रहे और शहीद हो गए। सरकार की तरफ से आज भी उनका चित्र एन.एच. पांच स्थित सरकारी स्कूल में लगी हुई है जिसमें उनके साहस की कहानी लिखी हुई है। हर साल पुलिस शहीदी दिवस पखवाड़े के दौरान शहीदों को याद किया जाता है।

