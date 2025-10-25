Faridabad News : फऱीदाबाद के सभी 877 बूथों पर सुनी जाएगी ‘मन की बात’ : पंकज पूजन रामपाल

भाजपा जिला फरीदाबाद की संगठनात्मक बैठक संपन्न, पंकज रामपाल ने संगठन को मजबूत करने के दिए निर्देश

Faridabad News (आज समाज) फऱीदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जि़ला फऱीदाबाद द्वारा जि़ला कार्यालय ‘अटल कमल’ पर जि़ला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियान और संगठन विस्तार को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

जि़ला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा, संगठन और समर्पण की पार्टी है कार्यकर्ता संगठन को और अधिक मज़बूत और सक्रिय बनाने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से कार्य करें। उन्होंने मंडल अध्यक्षों को जनसंपर्क और जन संवाद के माध्यम से संगठन विस्तार को गति देने और केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने के दिशा निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्र-निर्माण सोच को घर-घर तक पहुंचाना हमारा संकल्प

रामपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्र-निर्माण सोच को घर-घर तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। इसी क्रम में इस महीने के अंतिम रविवार 26 अक्टूबर को प्रात11 बजे प्रसारित होने वाली ‘मन की बात’ को जिले के सभी 877 बूथों पर सामूहिक रूप से सुना जाएगा।

इस बैठक में जि़ला महामंत्री चौधरी प्रवीण गर्ग, जिला उपाध्यक्ष हरेन्द्र भडाना, पंकज सिंगला, सीमा भारद्वाज, भारती भाकुनी, मुकेश शर्मा, जि़ला सचिव तरनजीत सिंह भाटिया, गिर्राज त्यागी, मनीष छोंकर, अनुराधा डिगवाल, पुनीता झा, सुनील कुमार, जि़ला मीडिया प्रभारी विनोद गुप्ता, कार्यालय सचिव राज मदान, जिला प्रवक्ता आभास अग्रवाल, अरुणिमा सिंह, शिवम रत्न, मंडलों के अध्यक्ष एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

