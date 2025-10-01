Faridabad News : जेसी बोस विश्वविद्यालय में कुरुक्षेत्र विवि. के लर्निंग सपोर्ट सेंटर का शुभारंभ

लर्निंग सपोर्ट सेंटर में जर्मन, फ्रेंच और जापानी भाषा में ऑनलाइन कोर्स की सुविधा

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (केयूके) के लर्निंग सपोर्ट सेंटर (एलएससी) के परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। यह आयोजन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। जो दोनों संस्थानों के बीच समझौते का हिस्सा है।

कार्यक्रम में कुलसचिव प्रो. अजय रंगा, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. अतुल मिश्रा, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. प्रदीप डिमरी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष प्रो. अरविंद गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में बाहरी विशेषज्ञ डॉ. जितेंद्र आचार्य और डॉ. कुलदीप सिंह, शोधकर्ताओं और छात्रों ने भी हिस्सा लिया। साहित्य और भाषा विभाग की अध्यक्ष प्रो. दिव्यज्योति सिंह ने सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत किया।

मजबूत शैक्षणिक सहयोग पर बल दिया

प्रो. अजय रंगा ने अपने संबोधन में केयूके और जे.सी. बोस विश्वविद्यालय के बीच मजबूत शैक्षणिक सहयोग पर बल दिया। विशेषज्ञ अतिथि डॉ. जितेंद्र आचार्य और डॉ. कुलदीप सिंह ने समग्र छात्र विकास के लिए अंत:विषयक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

सत्र को सम्बोधित करते हुए प्रो. दिव्य ज्योति सिंह ने तेजी से विकसित हो रहे विश्व में अंत: विषयक शिक्षा के महत्व पर बल दिया। सत्र अत्यधिक संवादात्मक रहा, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का समापन प्रो. दिव्य ज्योति सिंह द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।