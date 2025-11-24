Faridabad News : किंग सेन फाइट क्लब में कराटे कलर बेल्ट का आयोजन

पार्थ सिंगला को सीनियर मोस्ट ब्राउन बेल्ट तो वेदांशी गुप्ता, प्रणीत बिष्ट, हार्दिक गुप्ता को मिला ब्राउन व सीनियर ब्राउन बेल्ट

Faridabad News, आज समाज, फरीदाबाद। यहां स्थित सेक्टर 37 में स्थित किंग सेन फाइट क्लब में कराटे कलर बेल्ट प्रमोशन का आयोजन हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के भाजपा नेता ठाकुर उमेश भाटी ने पहुंचकर सभी कराटे खिलाडिय़ों को बेल्ट जीतने पर बधाई व शुभकामनाएं दी।

इस क्रम में भाटी ने यह भी कहा कि आज कराटे खेल सिर्फ आत्मरक्षा ही नहीं बल्कि भविष्य बनाने का अच्छा माध्यम है आज भारत के युवा खिलाड़ी स्पोर्ट्स में पूरी दुनिया में मेडल जीत रही है। खासकर हमारे हरियाणा के खिलाड़ी इसमें सबसे आगे हैं। उन्होंने नीरज चोपड़ा का भी उदाहरण लेते हुए खिलाडिय़ों को मोटिवेट किया और कहा इसी तरह अगर आप भी मेहनत करेंगे। तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन आप भी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मेडल अथवा ओलंपिक में जाना आपके लिए संभव हो जाएगा भाटी ने हरियाणा कराते अध्यक्ष हंसी रजनीश चौधरी की भी तारीफ की।

आशीष जी में बेहतर कोच के सारे गुण

उन्होंने ऐसे होनहार कोच अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एशियाई लेवल खिलाड़ी जिन्होंने तैयार किए हैं उनका में धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे फरीदाबाद में आकर वैसे खिलाडिय़ों को तैयार कर रहे हैं । जहां उन्होंने कोच अकादमी संचालक आशीष सेन जी की भी तारीफ की। और कहा की एक बेहतर कोच का मिलना भी बहुत जरूरी होता है जो आशीष जी में सारे गुण दिखाई देते हैं।

उनके सहभागी कोच यमुना कनियाल और आशीष जी दोनों ने जमकर बच्चों के ऊपर मेहनत की है शायद इसी का परिणाम है जो और बच्चे मेडल ला रहे हैं और बेल्ट भी जीत रहे हैं मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इसी के साथ हरियाणा कराते संघ के अध्यक्ष हंसी रजनीश चौधरी ने भी बच्चों को उत्साहित किया।

उन्हें उनका मार्गदर्शन किया और मोटिवेट किया चौधरी और अकादमी संचालक ने बताया कि पार्थ सिंगला ने सीनियर मोस्ट ब्राउन बेल्ट, वेदांशी गुप्ता, प्रणीत बिष्ट, हार्दिक गुप्ता ने ब्राउन व सीनियर ब्राउन बेल्ट हासिल की उसी के साथ वैभव तिवारी, काव्या कनियाल, धार्विक, हुनर, दिव्यांशी, कात्यानी, देवोषमिता, इशिता रजक ने ग्रीन व सीनियर ग्रीन बेल्ट जीती। वहीं पर पार्थ तायल, अर्नव, प्रियम, लियाँश, अयांश, आध्या, राधा, अधवित , विधान , क्रिशटा , तनीषा , मुकुंद, दिव्यांशी मेहरा, कामाक्षी, पलक , भास्कर, कार्तिक, मुदित, दृष्टि, हनवित ने येलो और ऑरेंज बैल्ट जीतकर नाम रोशन किया सभी अभिभावकों ने सभी कराटे बेल्ट विजेताओ को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

