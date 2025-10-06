Faridabad News : जेसी बोस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में किया जाएगा विकसित : कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार

विश्वविद्यालय का इनक्यूबेशन सेंटर 18 स्टार्टअप्स को दे रहा है सहयोग

Faridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद ने आज एक मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में विकसित करने को लेकर अपनी महत्वाकांक्षी योजना साझा कीं। संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष प्रो. पवन सिंह द्वारा संचालित इस सत्र में कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने शैक्षणिक बदलाव, बुनियादी ढांचे, उद्योग सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित पहलों पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर कुलसचिव प्रो. अजय रँगा, डीन (संस्थान) प्रो. मुनीश वशिष्ठ, डीन (शैक्षणिक मामले) प्रो. अतुल मिश्रा, डीन (छात्र कल्याण) प्रो. प्रदीप डिमरी और परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजीव सिंह उपस्थित थे। इस कड़ी में कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने संतुष्टि जताई कि विश्वविद्यालय परिसर में प्रमुख कंपनियां कैंपस में प्लेसमेंट गतिविधियों के लिए आ रही हैं और सभी पात्र छात्र को प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से प्लेसमेंट या इंटर्नशिप का अवसर प्राप्त हो रहा है। विश्वविद्यालय का इनक्यूबेशन सेंटर वर्तमान में 18 स्टार्टअप्स को सहयोग दे रहा है, और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इसे और विस्तार देने की योजना है।

25 करोड़ रुपये का अनुदान हुआ प्राप्त

पिछले तीन वर्षों में केंद्र और राज्य एजेंसियों से विश्वविद्यालय को 25 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसने शोध गतिविधियों को गति दी है। इस दिशा में आगे भी प्रयास जारी है।किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर राज्य सरकार द्वारा आवंटित 18 एकड़ के भूखंड पर दूसरे परिसर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए वन विभाग की मंजूरी का इंतजार है। यह परिसर शैक्षणिक और शोध सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रो. राजीव कुमार ने विश्वविद्यालय की प्रगति को बढ़ावा देने में पूर्व छात्रों और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया।

