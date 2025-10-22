Faridabad News : जनहित समिति ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर जनहित समिति द्वारा 60 फुट रोड जवाहर कालोनी स्थित जनहित धर्मशाला में अन्नकूट महोत्सव एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोगों और श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया।
अन्नकूट महोत्सव
समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन समाज में एकता, प्रेम और सेवा भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। भंडारे में सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और गोवर्धन पूजा के इस पावन पर्व पर भगवान श्रीकृष्ण की जय-जयकार के साथ धार्मिक वातावरण का आनंद लिया।
इस अवसर पर विधायक सतीश फागना, पूर्व विधायक नीरज शर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर मुकेश शर्मा, पूर्व मुख्य अभियंता एमसीएफ एन.के. कटारा, पूर्व पार्षद माया शर्मा एवं ममता फागना, पार्षद गायत्री देवी, सुमित गौड़, योगेश गौड और राकेश लोहिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
प्रधान चौ. गजेन्द्र सिंह तेवतिया, महासचिव वीरेन्द्र पाल शर्मा, कोषाध्यक्ष जवाहर लाल शर्मा, उपप्रधान दामोदर उपाध्याय व निर्मल सिंह, सह सचिव कैलाश बाबू शर्मा एवं जगदीश पाठक, प्रचार सचिव कुंजी लाल कौशिक, संगठन सचिव चौ रमेश चन्द, ऑडिटर ओपी शर्मा व शिवदत्त शर्मा सहित समस्त कार्यकारिणी सदस्य कार्यक्रम के सफल संचालन में उपस्थित रहे। वहीं निर्मल सिंह, सुरेश शर्मा, विजय गुड्डु, अतर सिंह, वीरपाल, परमजीत सरदार, चौधरी जगबीर सिंह, राजीव पाठक, सतीश शर्मा, परसराम मौजूद रहे।
