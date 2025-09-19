Faridabad News : जेसी बोस विश्वविद्यालय में सेवा पखवाड़ा के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के एनएसएस प्रकोष्ठ द्वारा 17 से 19 सितंबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत कई गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये आयोजन स्वच्छता, जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित थे, जो स्वच्छ भारत अभियान और सतत विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप थे।

इस अवसर पर 150 से अधिक एनएसएस वालंटियर्स और छात्रों द्वारा शिक्षकों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय में स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता लाने के लिए रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्देश्य छात्रों और कर्मचारियों को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील बनाना था। प्रतियोगिता के विजेता आरती झा, एमएससी. जूलॉजी (प्रथम पुरस्कार), छवि, बीबीए प्रथम वर्ष (द्वितीय पुरस्कार), और रेणु, एम.एससी. जूलॉजी (तृतीय पुरस्कार) रहे।

आसपास स्वच्छता बनाए रखने और स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देने का लिया संकल्प

सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता की शपथ ली, जिसमें उन्होंने अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने और स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देने का संकल्प लिया। एनएसएस वालंटियर्स ने विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसने छात्रों को अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी लेने और अनुशासन, स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय परिसर में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वालंटियर्स और शिक्षकों ने कई पौधे रोपे। ये आयोजन एनएसएस समन्वयक डॉ. आत्मा राम और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अनुभा गौतम के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिन्हें डीन छात्र कल्याण, प्रो. प्रदीप कुमार डिमरी के मार्गदर्शन किया गया।

