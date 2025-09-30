Faridabad News : जेसी बोस विश्वविद्यालय द्वारा सोशल वर्क विद्यार्थियों के साप्ताहिक ग्रामीण शैक्षिक शिविर का शुभारंभ

Faridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सात दिवसीय ग्रामीण शैक्षिक शिविर का शुभारंभ मंगलवार को पाली गांव में हुआ। इस शिविर का आयोजन सोशल वर्क (बीएसडब्ल्यू) पांचवें सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए किया गया है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को ग्रामीण संस्कृति, जीवनशैली और समाज से जुड़े विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं का अनुभव प्रदान करना है। कुलगुरु प्रो.राजीव कुमार ने शिविर के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी।

ग्रामीण समाज से सीखने और उसमें योगदान देने के लिए प्रेरित किया

इस अवसर के मुख्य अतिथि डॉ. जीके शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक ठुकराल उपस्थित रहे। जबकि अतिथि के रूप में जिला पार्षद हरेंद्र भड़ाना, जगपाल भड़ाना एवं राकेश की गरिमामयी उपस्थिति रही। उद्घाटन सत्र में स्वागत अभिभाषण के दौरान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पवन सिंह ने विद्यार्थियों को आगामी कैंप गतिविधियों के प्रति उत्साहित करते हुए ग्रामीण समाज से सीखने और उसमें योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

मुख्य अतिथि डॉ.जी.के.शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि कल्याणकारी कार्य केवल सरकार या संस्थाओं की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों को समाज सेवा को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश दिया।

स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों से प्रेरणा लेने का आह्वान

विशिष्ट अतिथि दीपक ठुकराल ने विद्यार्थियों से स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में विभाग के शिक्षकगण डॉ.राहुल आर्य, डॉ.के.एम. ताबिश तथा राहुल सहित बीएसडब्ल्यू एवं एमएसडब्ल्यू के अनेक विद्यार्थी उपस्थित रहे। संयोजक डॉ.अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि इस शिविर के अंतर्गत सात दिनों तक विद्यार्थी विभिन्न ग्रामीण परिस्थितियों तथा समाज के लिए कार्य करते हुए सीखने का अवसर पाएंगे।

