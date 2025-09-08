International Literacy Day : अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम आयोजित

छात्रा खुशी को प्रथम तो भावना को मिला द्वितीय पुरस्कार

International Literacy Day (आज समाज) बल्लभगढ़। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्रतिवेदन अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़ के अर्थशास्त्र विभाग ने 8 सितम्बर 2025 को बड़े उत्साह और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। यह कार्यक्रम अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, महासचिव दिनेश गुप्ता, प्राचार्य डॉ. संजीव गुप्ता तथा विंग-1 प्रभारी डॉ. सचिन गर्ग के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। हमारे महाविद्यालय में ऐसे कार्यक्रम समय-समय पर उनके सतत मार्गदर्शन और प्रेरणा में आयोजित किए जाते हैं।

उद्देश्य विद्यार्थियों में साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना

इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में प्रत्येक एक, पढ़ाए एक विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा यह संदेश देना था कि प्रत्येक साक्षर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह शिक्षा का प्रकाश दूसरों तक पहुँचाए। लगभग 25-30 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने रचनात्मक विचारों को पोस्टरों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनके पोस्टरों ने समाज में शिक्षा की आवश्यकता और साक्षरता की भावना को सशक्त रूप में दर्शाया।

कार्यक्रम को बनाया प्रेरणादायक और प्रभावशाली

पोस्टरों का मूल्यांकन डॉ. रेनू महेश्वरी और डॉ. मधु सिंगला द्वारा किया गया। मूल्यांकन के पश्चात बीए अर्थशास्त्र द्वितीय वर्ष की छात्रा खुशी को प्रथम पुरस्कार, एमए अर्थशास्त्र अंतिम वर्ष की छात्रा भावना को द्वितीय पुरस्कार तथा एमए अर्थशास्त्र अंतिम वर्ष की छात्रा ज्योति को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस कार्यक्रम का सफल संचालन संयोजक प्रियंका के नेतृत्व में आयोजन समिति की सदस्याओं एकता और प्रिया के सहयोग से किया गया। उनके सामूहिक प्रयासों ने कार्यक्रम को प्रेरणादायक और प्रभावशाली बना दिया। समारोह का समापन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए इस संदेश के साथ हुआ कि वे अपने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने में योगदान दें।

यह भी पढ़े : Jind News : अति संवेदनशील गांवों में प्रशासन की सक्रियता तेज : डीसी विक्रम सिंह