Faridabad News : सडक़ दुर्घटना की स्थिति में घायल को, सुरक्षित, शीघ्र और सही तरीके से पहुंचाए अस्पताल : एसीपी शैलेन्द्र सिंह

घायल व्यक्ति की सहायता करने और वाहन रखरखाव के बारे में कर्मचारियों को एक्सपर्ट ने दी जानकारी

Faridabad News, आज समाज, फरीदाबाद। पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता के दिशा निर्देश एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल के मार्ग दर्शन एसीपी ट्रैफिक शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में ट्रैफिक थाना में होंडा कंपनी के सहयोग से एक रोड सेफ्टी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसीपी शैलेन्द्र सिंह, एसएचओ अनोज कुमार फरीदाबाद पुलिस के विभिन्न जोनल अधिकारियों, शहर के विभिन्न चौक इंचार्ज, विक्टर स्टाफ तथा यातायात थाना फरीदाबाद के समस्त पुलिसकर्मी तथा ट्रैफिक ताऊ ईएसआई वीरेंद्र उपस्थित रहे।

सुरक्षित ड्राइविंग के नियम की विस्तृत जानकारी दी गई

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्रा. लि. की ओर से पूनम रानी, मुख्य प्रबंधक, सेफ़्टी राइडिंग मनप्रीत सिंह, पूजा, मनवेन्द्र अपने स्टाफ के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों को सडक़ सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इसमें बताया गया कि सडक़ दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को किस प्रकार सुरक्षित, शीघ्र और सही तरीके से अस्पताल पहुंचाया जाए।

इसके साथ ही दोपहिया वाहनों के रख-रखाव, टायर जांच, सुरक्षित ड्राइविंग के नियम, तथा चलाते समय सावधानियां बरतने के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के अंतर्गत धुंध के मौसम में वाहन चलाने के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा तकनीकों के बारे में भी विशेष रूप से बताया गया।

पुलिसकर्मियों को किया गया प्रशिक्षित

होंडा टीम द्वारा वीडियो, दृश्य, प्रदर्शन और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससें वे वास्तविक परिस्थितियों में सडक़ सुरक्षा से जुड़े उपायों को और प्रभावी ढंग से समझ सकें। इस अवसर पर एसीपी शैलेन्द्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले दिनों में धुंध का मौसम प्रारंभ होने वाला है, ऐसे में सभी वाहन चालक अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगाएं।

उन्होंने सभी चौक इंचार्जों को निर्देश दिए कि चौराहों पर तैनाती के दौरान वे अधिक से अधिक लोगों को रिफ्लेक्टर टेप के उपयोग के बारे में जागरूक करें तथा इस विषय पर छोटे-छोटे जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करें। उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा हर पुलिसकर्मी और नागरिक की साझा जिम्मेदारी है।

अपील : सडक़ सुरक्षा नियमों का करें पालन

फरीदाबाद यातायात पुलिस द्वारा समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि पुलिसकर्मी अधिक सक्षम बन सकें और शहर के चौराहों व सडक़ों पर जनता को बेहतर ढंग से यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सकें।

फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे सडक़ सुरक्षा नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करें तथा किसी भी यातायात नियम उल्लंघन या आपातकालीन सहायता के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक कंट्रोल रूम (0129-2267201) या डायल-112 पर संपर्क करें।

यह भी पढे : Accord Hospital Faridabad : एकॉर्ड अस्पताल में जनप्रतिनिधियों का सम्मान, स्वास्थ्य साझेदारी की नई शुरुआत