Faridabad News : सेवा पखवाड़ा पर मानव सेवा समिति ने आयोजित किया निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़़। सेवा पखवाड़ा के तहत चलाए जा रहे स्वस्थ नारी- सशक्त परिवार अभियान पर मानव सेवा समिति ने बुधवार को अपने कार्यालय मानव भवन सेक्टर 10 में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित इस कैम्प में वरिष्ठ भाजपा नेता टिपर चंद शर्मा ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

सिविल सर्जन जयंत आहूजा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर टिपर चंद शर्मा ने कहा कि परिवार की नारी स्वस्थ रहेगी तभी घर परिवार सशक्त व खुशहाल रहेगा। उन्होंने मानव सेवा समिति के सेवा कार्यों की प्रशंसा की। शिविर में डॉ.टीसी गढ़वाल एसएमओ बल्लभगढ़ के नेतृत्व में डॉ.आशिमा केसरी व डा.सोनम शर्मा ने महिलाओं बच्चों के रोगों का और डॉ. गजराज सिंह, डॉ.अनूप कुमार ने सामान्य रोगों के मरीजों का इलाज किया। बच्चों को रोग प्रतिरोधक टीके लगाए गए।

दवाइयां निशुल्क प्रदान की गई

सभी मरीजों के बीपी,ब्लड शुगर हिमोग्लोबिन व आंखों की जांच की गयी और दवाइयां निशुल्क प्रदान की गई। समिति के अध्यक्ष कैलाश शर्मा, महासचिव सुरेंद्र जग्गा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गोयनका, चेयरमैन प्रोजेक्ट संजीव शर्मा, उपाध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा, मुख्य संरक्षक प्रेम पसरीजा, प्रभारी आईसी जैन, वरिष्ठ सलाहकार वाईके माहेश्वरी, बनवारी लाल गुप्ता, आरके सिंगला, गोरामल, अनूप गुप्ता ने अतिथियों व डॉक्टरों को फूलमाला,सम्मान पट्टिका पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

यह भी पढे : Jind News : रात्रि ठहराव के दौरान श्रीरागखेड़ा में ठहरा प्रशासन