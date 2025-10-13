Faridabad News : स्वच्छता अभियान को लेकर घरेलू डस्टबिन एवं कपड़े के किए बैग वितरित

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा सोमवार ग्राम भतौला (वार्ड-38) में शिव मंदिर चौक एवं बांके बिहारी मार्केट क्षेत्र में स्वच्छता अभियान तथा घरेलू डस्टबिन एवं कपड़े के थैलों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त डॉ. विजय पाल ने जानकारी दी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देशों पर निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक

अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त डॉ. विजय पाल ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक है। उन्होंने निवासियों एवं दुकानदारों से अपील की कि वे अपने आस-पास सफाई रखें, गीला कचरा हरे डस्टबिन में, सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डालें और प्लास्टिक की थैलियों के स्थान मार्किट अथवा सब्जी मंडी जाने के समय पर कपड़े के बैग का उपयोग करें।

सफाई कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों द्वारा शिव मंदिर चौक एवं बांके बिहारी मार्केट क्षेत्र की सफाई की गई। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय निवासियों को घरेलू डस्टबिन एवं कपड़े के बैग वितरित किए गए। यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन 2.0 तथा हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस मौके पर अजब चंदीला भाजपा जिला उपाध्यक्ष के अलावा स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे और निगम द्वारा बताए गए सुझावों को अमल लाने के लिए भी अधिकारियों को आश्वस्त किया।

