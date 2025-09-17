Faridabad News : जनमानस के हृदय में विराजते है भगवान, केवल हमें आत्म मंथन की जरूरत : प्रवीन जोशी

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। नगर निगम फरीदाबाद की महापौर प्रवीण बत्रा जोशी का कहना है कि धार्मिक आयोजन सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है और इस जरूरत को श्री देवगुरु बृहस्पति सेवक ट्रस्ट बखूबी निवारण कर रहा हैं। उन्होंने कहा की व्यास महाराज कृष्ण स्वामी द्वारा सुनाई जा रही श्रीमद् नारद महापुराण को लेकर जिस प्रकार से यहां बैठे भक्त भाव विभोर हो रहे हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनमानस के हृदय में भगवान स्वयं विराजते हैं, केवल हमें आत्म मंथन की जरूरत है और यह मंथन कृष्ण स्वामी महाराज कर रहे।

नारद जी के चरित्र का वर्णन अलौकिक

प्रवीण बत्रा जोशी बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में चल रही श्रीमद् नारद महापुराण कथा में उपस्थित भक्तों को संबोधित कर रही थी, इस मौके पर एनआईटी फरीदाबाद के विधायक सतीश फागना ने कहा कि वह आज यह सोच रहे हैं कि यदि उनको विकास कार्यों के उद्घाटन के लिए नहीं जाना होता तो वह यह कथा पूरी बैठकर सुनते उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नारद जी के चरित्र का यहां वर्णन हो रहा है वह अलौकिक है।

हरियाणा प्रदेश भाजपा के पूर्व महामंत्री एवं वर्तमान में गुरूग्राम जिला प्रभारी वरिष्ठ भाजपा नेता संदीप जोशी ने कहा की श्री देवगुरु बृहस्पति सेवक ट्रस्ट जिस प्रकार से प्रत्येक 2 साल में इस आयोजन को करता है वह यह दशार्ता है की महावीर प्रसाद कंसल ने जिस पौधे को लगाया था उनके अनुयायियों ने उसे पेड़ बनाने का काम पूरा कर लिया है।

श्रीमद् नारद महापुराण सुनने के लिए बल्लभगढ़ के प्रमुख समाजसेवी महेश मित्तल, युवा समाजसेवी जितेंद्र बंसल, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनीता यादव, जिले के औषधि निरीक्षक अधिकारी संदीप गैलन, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्र बबली, फरीदाबाद नगर निगम के सेवानिवृत्ति अधीक्षक अभियंता धर्म सिंह, समाजसेवी एवं गोपाल मंदिर ट्रस्ट के संचालक मदनलाल अरोड़ा, युवा समाजसेवी राजेश अग्रवाल, हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ के प्रेम खट्टर, निगम पार्षद मुकेश डागर, आशा ज्योति विद्यापीठ संस्थान के चेयरमैन एवं वरिष्ठ सत्यवीर डागर, मनोज गुप्ता, संजय बंसल सहित सैकड़ो लोग उपस्थित रहे।

