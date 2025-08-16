Faridabad News : लिंग समानता और सशक्तिकरण का महत्व दें मनाया बेटी का जन्मदिन

Faridabad News(आज समाज) तिगांव। ब्लॉक बल्लभगढ़ ग्रामीण के गांव नवादा तिगांव में बेटी का जन्मदिन मीरा की अध्यक्षता में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर्यवेक्षक गीता ने परिवार को बेटी के जन्मदिन की बधाई दें आशीर्वाद दिया। निशु व गौरव माता-पिता बनकर बहुत खुश हैं। बेटी का नाम दीवा रखा गया है।

सभी अवसर प्रदान करने का संकल्प

बेटी के जन्मदिन पर परिवार में खुशी का माहौल है। यह बेटी का जन्म है, जो हमें लिंग समानता और सशक्तिकरण के महत्व को याद दिलाता है। हम बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उसे सभी अवसर प्रदान करने का संकल्प लेते हैं। हम अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनीता, पूनम, उमन, कविता की अहम भूमिका रही।

