Faridabad News : प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल की जान बचाने में हो सकती है निर्णायक साबित : जयवीर राठी

यातायात पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों व होमगार्ड को दिया जीवन कौशल प्रशिक्षण और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण

Faridabad News (आज समाज) ग्रेटर फरीदाबाद। यहां स्थित अमृता हॉस्पिटल के हॉल में शुक्रवार को यातायात पुलिस द्वारा लगभग 150 से अधिक पुलिसकर्मियों एवं होमगार्ड जवानों को डॉक्टर जीत अधिकारी द्वारा जीवन कौशल प्रशिक्षण और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह था कि सडक़ दुर्घटना की स्थिति में पुलिसकर्मी घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाने में और अधिक सक्षम हो सकें। यह कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक हरियाणा के निर्देश आयोजित हुआ। जबकि कार्यक्रम में डीसीपी ट्रैफिक जयवीर राठी मौजूद रहें। जिन्होंने यातायात के नियमों को अपनाने और नियमों की अनदेखी न करने की सलाह दी।

सीपीआर और बेसिक फर्स्ट एड तकनीकों के बारे मे जानकारी दी गई

अमृता हॉस्पिटल के डॉ. जीत अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जांच करने, उसकी सांस एवं धडक़न की स्थिति को परखने, खून बहने को रोकने, बेहोश व्यक्ति को संभालने तथा अस्पताल ले जाने से पहले आवश्यक प्राथमिक उपचार देने की विधियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्हें यह भी सिखाया गया कि आपातकालीन स्थिति में किस तरह तुरंत और प्रभावी रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। प्रशिक्षण में विशेष रूप से सीपीआर और बेसिक फर्स्ट एड तकनीकों के बारे मे जानकारी दी गई।

इस अवसर पर डीसीपी ट्रैफिक जयवीर राठी ने कहा कि जैसा कि सभी को मालूम है, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने, लापरवाही से गाड़ी चलाने या नशे में वाहन चलाने की वजह से सडक़ दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे समय में ट्रैफिक पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंचती है, इसलिए यह प्रशिक्षण उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सही समय पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल की जान बचाने में निर्णायक साबित हो सकती है।

किसी घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है

राठी ने कहा कि सडक़ दुर्घटना की स्थिति में केवल पुलिसकर्मी ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी आगे आकर मदद करनी चाहिए। गुड समारिटन लॉ के तहत सडक़ पर किसी घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए हर कोई सडक़ पर घायल की मदद करके एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है।

प्रशिक्षण के उपरांत डीसीपी ट्रैफिक ने सभी पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए और उनके उत्साह की सराहना की। इस अवसर पर थाना प्रबंधक इंस्पेक्टर अनोज, इंस्पेक्टर राजेश रोड सेफ्टी इंचार्ज, इंस्पेक्टर सुनीता इंचार्ज कम्युनिटी पुलिसिंग, इंस्पेक्टर पूरन सिंह टीआई ग्रेटर फरीदाबाद, ट्रैफिक जेडओ और चौक इंचार्ज सहित अन्य अधिकारी एवं जवान भी उपस्थित रहे।

आपकी जागरूकता और समय पर की गई मदद बचा सकती है जिंदगी

वहीं अमृता हॉस्पिटल की ओर से कार्यक्रम का सफल संचालन सिनी नायर द्वारा किया गया। कार्यक्रम मे राम गणपति, दीपक तिवारी एवं रोबिन मखीजा व हेल्पिंग स्टाफ मौजूदा रहा। एसएस कौशिक ने फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अपील करते हुए कहा कि सडक़ पर सतर्क रहें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और यदि कहीं सडक़ दुर्घटना होती है तो घायल की मदद करने के लिए आगे आए।

जागरूक नागरिक कानून आपको पूरी कानूनी सुरक्षा देता है। क्योंकि आपकी जागरूकता और समय पर की गई मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। यदि कोई सजग नागरिक किसी घायल व्यक्ति को सुनहरे पल (दुर्घटना के बाद का पहला महत्वपूर्ण घंटा) के भीतर अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे जागरूक नागरिक कानून के तहत प्रोत्साहन राशि और इनाम भी दिया जाता है।