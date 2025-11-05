Faridabad News : फरीदाबाद पुलिस का स्टूडेंट पुलिस कैडेट के अन्तर्गत कार्यक्रम

विद्यार्थियों को एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया एवं मनसा हेल्पलाइन नंबर 1933 बारे दी जानकारी

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। फरीदाबाद पुलिस द्वारा अलग-अलग माध्यम से आमजन व विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके निरंतर में फरीदाबाद पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग टीम द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक विशेष एसपीसी कक्षा का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यार्थियों को एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया एवं मनसा हेल्पलाइन नंबर 1933 बारे में जानकारी दी गई।

एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया, अपराध की सूचना पुलिस को देने के सही तरीके क्या हैं और शिकायत दर्ज करवाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। विद्यार्थियों को जागरूक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके पश्चात नशा मुक्ति अभियान के तहत विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा मनसा हेल्पलाइन नंबर 1933 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

समाज से इस बुराई को खत्म करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि जब समाज का हर वर्ग, विशेषकर युवा और विद्यार्थी वर्ग, इस लड़ाई में पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर कदम बढ़ाएगा, तब ही फरीदाबाद को नशा मुक्त और अपराध मुक्त शहर बनाया जा सकेगा।

अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को संकल्प दिलवाया गया कि वे स्वयं कभी नशे का सेवन नहीं करेंगे, दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देंगे। सभी विद्यार्थियों को हरियाणा नारकोटिक्स हेल्पलाइन 90508.91508 एवं मानस हेल्पलाइन 1933 के बारे में भी जानकारी दी गई।

