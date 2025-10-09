Faridabad News : विश्व निवेशक सप्ताह पर फरीदाबाद पुलिस द्वारा निवेश जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के आदेशानुसार विश्व निवेशक सप्ताह के अवसर पर निवेश संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन फरीदाबाद में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एसीपी मोनिका द्वारा की गई, जिन्होंने निवेश के महत्व, इसके लाभों और सावधानियों के बारे में जानकारी दी।

तीनों जोनों से लगभग 90 पुलिसकर्मियों ने लिया भाग

तत्पश्चात (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) से आए विशेषज्ञ वक्ता ने उपस्थित पुलिस कर्मियों को निवेश के विभिन्न विकल्पों, उनके फायदे और जोखिमों के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में फरीदाबाद के तीनों जोनों से लगभग 90 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। सामुदायिक पुलिसिंग सेल, और उनकी टीम ने भी हिस्सा लिया तथा निवेश संबंधी जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर वक्ताओं ने निवेश के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और ठगी जैसे वित्तीय अपराधों से बचने के उपायों पर भी चर्चा की। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों में वित्तीय साक्षरता और सुरक्षित निवेश की समझ विकसित करना था, ताकि वे अपने आर्थिक भविष्य को मजबूत बना सकें।

