Faridabad News : सुरक्षा के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों पर है पैनी नजर

Rohit kalra
पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता जानकारी देते हुए।
  • ओयो, गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशाला इत्यादि जगहों पर की जा रहा है औचक निरीक्षण थाना प्रबंधकों को दिए अपने-अपने क्षेत्र में नाकाबंदी लगाने के निर्देश

Faridabad News (आज समाज)  फरीदाबाद। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कड़े इंतजाम करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी पुलिस उपायुक्त को निर्देशित किया है कि साथ लगते राज्यों व जिलों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित किया जाये।

साथ ही सुरक्षा के मध्यनजर अपने- अपने क्षेत्र में किरायेदारों, घरेलू सहायकों, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, साइबर कैफे, होटल/ढाबे, धर्मशाला, सराय, पार्किंग स्थल, एवं अधिक आवाजाही वाले बाजार/स्थानों पर विशेष निगरानी रखते हुए बुकिंग सुनिश्चित की जाये।

टीम द्वारा जोन-थानावार चैकिंग की जा र

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा एजेंट,आई.बी.व सी.आई.डी कर्मचारियों की जोनवार एक-एक टीम बनाई गई है। जिन टीम द्वारा जोन-थानावार चैकिंग की जा रही है। नियुक्त टीम शहर के मॉल, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, बाजार, होटल्स, गेस्ट हाउस, ओयो, धर्मशाला को चेक कर रही है, साथ ही सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले दुकानदारों और साइबर कैफे पर भी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है। सभी प्रबंधक थाना द्वारा भी अपने- अपने क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन, मार्केट, मॉल, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, पार्क इत्यादि स्थानों पर चेकिंग की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि सभी प्रबंधक थाना को वाहनों की निरंतर चेकिंग कर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिस संबंध में सभी थाना प्रबंधक अपने-अपने क्षेत्र में दो जगहों पर नाके लगाकर संदिग्ध वाहनों पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, साथ ही यातायात पुलिस को भी चेकिंग कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

कोई लावारिस वस्तु दिखाई देती है तो उसे न छुए

पुलिस की आमजन से अपील है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल व ढाबा, धर्मशाला, गेस्ट हाउस में ठहरने का पता चलता है तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन/चौकी या पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत दे, इसके अलावा कोई लावारिस वस्तु दिखाई देती है तो उसे न छुए, इसमें कोई बम या विस्फोटक पदार्थ हो सकता है।

ऐसी लावारिस वस्तुओं बारे तत्काल पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते अप्रिय घटना होने से बचा जा सके। किसी भी असामाजिक तत्व/संदिग्ध व्यक्ति या वाहन या किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में तुरंत संबंधित थाना, डायल 112 या कंट्रोल रूम नंबर 9999150000, 0129-2227200 पर एवं नजदीकी थाना में सूचना दें। फरीदाबाद पुलिस आमजन की सेवा, सुरक्षा, सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है।

