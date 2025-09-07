Faridabad News : आधार सेवा को सुलभ बनाने के लिए फरीदाबाद प्रशासन की नई पहल

फरीदाबाद में 64 सक्रिय आधार केंद्र, नागरिकों को मिलेगी सभी सेवाओं की सुविधा : एडीसी सतबीर मान

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। आधार सेवा के विस्तार हेतु जिला प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि स्थानीय निवासियों को आधार से संबंधित सेवाओं का लाभ उनके नजदीकी स्थानों पर मिल सके। इसके अंतर्गत, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नए आधार सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे नागरिकों को अतिरिक्त यात्रा की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें अपनी आवश्यक सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।

बल्लभगढ़ में तीन स्थायी आधार केंद्र चालू

जानकारी देते हुए एडीसी फरीदाबाद सतबीर मान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नवीनतम पहल के तहत, उप-तहसील तिगांव, एसडीएम कार्यालय बडख़ल और एसडीएम कार्यालय बल्लभगढ़ में तीन स्थायी आधार केंद्र चालू कर दिए गए हैं। इन क्षेत्रों के निवासी अब इन केंद्रों पर जाकर आधार से संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

इसके साथ ही, नगर निगम फरीदाबाद के सभी वार्डों में जल्द ही आधार केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ताकि नागरिक अपने-अपने वार्डों में ही आधार सेवाओं का लाभ ले सकें। इसके अलावा, 0-5 वर्ष के बच्चों के नामांकन हेतु आधार सेवा वर्तमान में 20 अस्पतालों में उपलब्ध है। प्रशासन का लक्ष्य है कि यह सुविधा शीघ्र ही फरीदाबाद जिले के लगभग सभी अस्पतालों में उपलब्ध हो ताकि नागरिकों को बेहतर और सुलभ सेवाएं प्रदान की जा सकें।

आधार केंद्रों की सूची इस प्रकार है :

जिला फरीदाबाद में डेमोग्राफिक अपडेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा संचालित आधार अपडेट केन्द्र मालेरना रोड बल्लभगढ़ पर प्रवीण भाटी, गांव अंखिर में संदीप गुप्ता, पल्ला सहतपुर में गणेश, संजय कॉलोनी बल्लभगढ़ में अनिल भूटानी व सनी, राजीव कॉलोनी बल्लभगढ़ में विजय तंवर, बस स्टैंड बल्लभगढ़ पर विनोद कुमार, चौला कॉलोनी बल्लभगढ़ में सौरभ गुप्ता, राजीव नगर एनएचपीसी चौक पर रवि राज, चंदावली में मनोज कुमार, गाजीपुर रोड डबुआ में अनिल कुमार, एनआईटी-3 में मोनिका भाटिया, सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ में विक्की, एसजीएम नगर में अनिरुद्ध, पल्ला सहतपुर में विनय कुमार गुप्ता, सेक्टर 62 बल्लभगढ़ में नरेंद्र कुमार, खेरी गुजरान में सोहनलाल, सेक्टर 4 बलभगढ़ में हिमांशु, संजीत (संजय कॉलोनी बल्लभगढ़), धर्मेंद्र कुमार (मलेरना रोड बल्लभगढ़), मोनू (लक्कड़पुर), निशा नगर (पर्वतिया कॉलोनी बल्लभगढ़) तथा अरुण संदूजा (सेक्टर 16 फरीदाबाद) द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों में नए नामांकन (विशेष रूप से 0-5 वर्ष के बच्चों के लिए) और मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए पीएचसी छांयसा, पीएचसी मोहना, यूपीएचसी प्रतापगढ़, पीएचसी पाली, ईएसआई मेडिकल कॉलेज एनआईटी-3, बी.के. अस्पताल, एसडीएच बल्लभगढ़, सीएचसी खेरी कलां, एफआरयू सेक्टर-3 बल्लभगढ़, सोमोटी अस्पताल पियाला रोड सीकरी, मलिक अस्पताल मोहना रोड, वंदना नर्सिंग होम सेक्टर 22, ज्योति अस्पताल बल्लभगढ़, ज़ेनिथ अस्पताल मोहना रोड, जनता नर्सिंग होम डबुआ कॉलोनी, सी.के. मेमोरियल कपूर अस्पताल एनआईटी, प्रयाग अस्पताल एनआईटी-5, मंजुश्री अस्पताल बल्लभगढ़, सरवोदय अस्पताल सेक्टर 19, संतोष अस्पताल एनआईटी, शिव शक्ति अस्पताल सरन चौक शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की आधार सेवाओं हेतु ईसीएमपी मशीनों से लैस केन्द्र भी सक्रिय हैं। इनमें नगर निगम पुराना फरीदाबाद, बीडीपीओ कार्यालय बल्लभगढ़, एसडीएम कार्यालय बडखल व बल्लभगढ़, उप-तहसील तिगांव, जीपीएस साहुपुरा, जीपीएस पल्ला नं. 2, जीजीएसएस सेक्टर 22, जीजीपीएस भांकरी, श्रम विभाग कार्यालय सेक्टर 12, महिला प्रशिक्षण केंद्र डबुआ कॉलोनी, हेड पोस्ट ऑफिस एनआईटी, बल्लभगढ़ मुख्य डाकघर, अमर नगर डाकघर, एस्कॉर्ट नगर डाकघर, सेक्टर 29 डाकघर, सेक्टर 15 डाकघर, सेक्टर 22 डाकघर तथा एनएच-4 डाकघर शामिल हैं। एडीसी ने अपील की है कि जिले के नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार इन नजदीकी केन्द्रों पर जाकर आधार कार्ड से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।