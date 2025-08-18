Faridabad News : जेसी बोस विश्वविद्यालय में उभरते भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर विशेषज्ञ व्याख्यान

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सोमवार को उभरता भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परिदृश्य, अवसर, चुनौतियां और आगे की राह शीर्षक से एक विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया। यह व्याख्यान प्रसिद्ध रक्षा विश्लेषक और संस्थान के एलुमनाई, 1979-1983 बैच (मैकेनिकल इंजीनियरिंग), ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) आदर्श भारद्वाज द्वारा दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष प्रो. अरविंद गुप्ता और डीन (छात्र कल्याण) प्रो. प्रदीप डिमरी द्वारा अतिथि वक्ता को पौधा भेंट करने के साथ हुई।

मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की तैयारी

अपने संबोधन में ब्रिगेडियर भारद्वाज ने भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के वर्तमान परिदृश्य पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहा है और स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है।

उन्होंने तकनीकी छात्रों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर गहन व्याख्यान दिया। कुलपति प्रो. सुशील कुमार तोमर ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए विभाग की पहल की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रो. संजीव गोयल द्वारा कार्यक्रम और विभाग के बारे में संक्षिप्त परिचय के साथ हुई। सत्र का समापन एनसीसी केंद्र के प्रभारी डॉ. ओ.पी. मिश्रा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

